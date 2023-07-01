能源局：天然氣用戶 擬強制裝微電腦表

竹北氣爆案震驚全台，全台目前正在使用的桶裝瓦斯共一千萬個，並不是每個瓦斯桶都裝設開關閥自閉裝置，都會區家戶大多裝設天然氣管線，並非每一家戶天然氣都裝微電腦瓦斯表；對此，經濟部能源局回應，未來考慮強制規範天然氣用戶裝設微電腦瓦斯表。

桶裝瓦斯部分，標準局則表示，考量瓦斯桶護圈安全疑慮，現在無法全面實施。

經濟部能源局副局長李君禮指出，微電腦瓦斯表每月基本費較機械表高四十元，影響部分用戶裝設意願，涉及民眾權益，所以現在只採鼓勵方式，鼓勵大眾換裝微電腦瓦斯表；不過今年第一季全國已有百分之五十二的天然氣用戶裝設微電腦瓦斯表，未來會考慮進行強制性規範，啟動修法程序前，會作完整分析報告，務求周延。

在瓦斯桶方面，標準檢驗局表示，現有瓦斯桶鋼瓶若加設自閉裝置，部分鋼瓶閥會超出護圈，不符合消防法規，也影響瓦斯流量；標檢局曾與公會、製造商、消基會、消防署等單位召開會議研商，但考量瓦斯桶護圈安全疑慮，現在只先由業者選用規格合適的鋼瓶安裝自閉裝置，未來視市場反應檢討推動。