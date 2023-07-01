竹北氣爆後 安全裝置詢問度增

竹北氣爆案發生後，具備安全遮斷功能的「微電腦瓦斯表」詢問度提升，不過根據經濟部能源局統計，截至今年三月底止，扣掉離島、宜花東等縣市，全台僅一半天然氣瓦斯用戶有裝設微電腦瓦斯表；若以各縣市來看，嘉義縣市、屏東縣裝設率不到兩成，其中嘉義縣裝置數量更僅有五七五具。

微電腦瓦斯表在瓦斯漏氣、超時及發生地震時有遮斷功能，供氣出現異常時會自動斷氣。根據能源局統計，不包含離島、宜花東等六縣市，全台十六縣市，公用天然氣事業供氣戶數總計約三九○萬戶，其中有近二○五萬戶裝設微電腦瓦斯表。

以各縣市來看，彰化百分之七十三點四七居冠，其次是基隆市百分之七十二點九九、新北百分之六十點七二；嘉義縣市、屏東縣裝設率卻相當低，其中屏東縣最低，僅百分之十六點四九，嘉義市百分之十六點八八、嘉義縣百分之十六點八九。

全台裝設率最高的彰化縣，已有四萬八四六○戶換裝微電腦瓦斯表，業者欣彰天然氣表示，只要瓦斯表使用達十年，民眾不必申請，就主動免費更換為微電腦瓦斯表，但每月需加收費用。

基隆欣隆天然氣公司說，他們針對大型、老舊社區，工作人員電話一打再打，苦口婆心把新、舊瓦斯表的安全性差別說清楚，還教導民眾如何分辨詐騙和真的工作人員，用户如覺有道理，多半會試看看。

新北市經發局表示，除召開各里說明會，也針對低收身障等家庭，協調瓦斯公司優先免費更換，新建案申裝瓦斯時，也要求轄內瓦斯公司宣導裝置微電腦瓦斯表。

屏東僅七個鄉鎮市有布設天然氣管線，其餘廿六鄉鎮使用桶裝瓦斯，林先生長期使用機械式瓦斯表，他說，用起來也很習慣，沒想到要換，且一般民眾不一定知道可更換微電腦瓦斯表，若能提高安全性，他可考慮更換。

彰化縣花壇鄉劉姓用戶說，換裝微電腦瓦斯表後要加收基本費，是按天然瓦斯使用量計算，因為家中人口多，以冬天為例換算下來一個月要多收二三五元，積少成多，因此婉拒換新表。

嘉義市消防局長蘇耀星說，法令未規定強制安裝微電腦瓦斯表，且多數天然氣公司屬民營，不像新竹縣是縣府經營，用戶不願增加支出，是造成裝設率低主因之一。