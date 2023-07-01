聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北氣爆後 安全裝置詢問度增

聯合報／ 記者簡慧珍魯永明張已亷李定宇游明煌邱瓊玉／連線報導
新竹縣竹北市日前發生瓦斯氣爆案，引起社會關注，台灣迄今沒有「配管法」令人感到憂心。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣竹北市日前發生瓦斯氣爆案，引起社會關注，台灣迄今沒有「配管法」令人感到憂心。圖／新竹縣消防局提供

竹北氣爆案發生後，具備安全遮斷功能的「微電腦瓦斯表」詢問度提升，不過根據經濟部能源局統計，截至今年三月底止，扣掉離島、宜花東等縣市，全台僅一半天然氣瓦斯用戶有裝設微電腦瓦斯表；若以各縣市來看，嘉義縣市、屏東縣裝設率不到兩成，其中嘉義縣裝置數量更僅有五七五具。

微電腦瓦斯表在瓦斯漏氣、超時及發生地震時有遮斷功能，供氣出現異常時會自動斷氣。根據能源局統計，不包含離島、宜花東等六縣市，全台十六縣市，公用天然氣事業供氣戶數總計約三九○萬戶，其中有近二○五萬戶裝設微電腦瓦斯表。

以各縣市來看，彰化百分之七十三點四七居冠，其次是基隆市百分之七十二點九九、新北百分之六十點七二；嘉義縣市、屏東縣裝設率卻相當低，其中屏東縣最低，僅百分之十六點四九，嘉義市百分之十六點八八、嘉義縣百分之十六點八九。

全台裝設率最高的彰化縣，已有四萬八四六○戶換裝微電腦瓦斯表，業者欣彰天然氣表示，只要瓦斯表使用達十年，民眾不必申請，就主動免費更換為微電腦瓦斯表，但每月需加收費用。

基隆欣隆天然氣公司說，他們針對大型、老舊社區，工作人員電話一打再打，苦口婆心把新、舊瓦斯表的安全性差別說清楚，還教導民眾如何分辨詐騙和真的工作人員，用户如覺有道理，多半會試看看。

新北市經發局表示，除召開各里說明會，也針對低收身障等家庭，協調瓦斯公司優先免費更換，新建案申裝瓦斯時，也要求轄內瓦斯公司宣導裝置微電腦瓦斯表。

屏東僅七個鄉鎮市有布設天然氣管線，其餘廿六鄉鎮使用桶裝瓦斯，林先生長期使用機械式瓦斯表，他說，用起來也很習慣，沒想到要換，且一般民眾不一定知道可更換微電腦瓦斯表，若能提高安全性，他可考慮更換。

彰化縣花壇鄉劉姓用戶說，換裝微電腦瓦斯表後要加收基本費，是按天然瓦斯使用量計算，因為家中人口多，以冬天為例換算下來一個月要多收二三五元，積少成多，因此婉拒換新表。

嘉義市消防局長蘇耀星說，法令未規定強制安裝微電腦瓦斯表，且多數天然氣公司屬民營，不像新竹縣是縣府經營，用戶不願增加支出，是造成裝設率低主因之一。

屏東縣 嘉義

延伸閱讀

屏東習慣桶裝瓦斯與機械表 微電腦裝置率低的原因是這個

讓竹北氣爆受災戶返家 竹縣拼兩周完成瓦管、檢修水電

視察竹北水資中心 蔡英文：竹科擴建 用水需求只會越多

不是不「爆」時候未到？ 陽光：應加速普及瓦斯安全裝置

相關新聞

阿斯巴甜 WHO將列可能致癌物

代糖「阿斯巴甜」問世至今近六十年，甜度是蔗糖的兩百倍，但熱量低，多標榜可幫助減肥，讓阿斯巴甜廣泛被使用於食物中，包含零卡...

下半年3-5颱侵台 中強颱機率高

颱風季將至，中央氣象局預估，今年下半年，北太平洋西部的颱風生成總數正常至偏少，侵台颱風數為三至五個，接近正常值，但由於下...

基北北桃1200定期票今上路 台鐵、機捷只能走臨時通道

基北北桃1200定期票今天啟用，台鐵、機場捷運因為使用臨時通道，首日將面臨引導乘客挑戰，不過由於接連２天都是假日，桃園市...

國際媒體遊平溪 雨中放天燈

世界新聞媒體年會昨圓滿閉幕後，卅多位與會國際媒體參訪新北，欣賞十分瀑布壯闊美景，走讀煤礦產業歷史，體驗天燈冉冉升空的絕美...

竹北氣爆後 安全裝置詢問度增

竹北氣爆案發生後，具備安全遮斷功能的「微電腦瓦斯表」詢問度提升，不過根據經濟部能源局統計，截至今年三月底止，扣掉離島、宜...

粽邪展 今起試膽

國片「粽邪」系列電影打造的「粽邪展」今在士林科教館正式開展，入場民眾不僅要完成指定任務，還要隨時注意四面八方可能出現的未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦