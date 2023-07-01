下半年3-5颱侵台 中強颱機率高

颱風季將至，中央氣象局預估，今年下半年，北太平洋西部的颱風生成總數正常至偏少，侵台颱風數為三至五個，接近正常值，但由於下半年有發展為聖嬰現象的趨勢，若颱風侵台的話，中、強颱機率高。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年上半年，北太平洋西部僅生成三個颱風，較氣候平均值四點三個少。預估下半年北太平洋西部的颱風生成總數為十八點八個，侵台颱風為三至五個。

呂國臣也說，根據研究顯示，聖嬰年的颱風平均生成位置較遠離台灣，目前熱帶太平洋東部海溫有增暖趨勢，下半年極可能發展為聖嬰事件，屆時北太平洋西部的颱風生成位置會較偏東，若侵台的話，因行經的洋面較遠、吸收能量較較多，強度也可能較強，中、強颱機率高。

他指出，今年梅雨季雨量，除東部的花蓮及成功站偏多外，多數站只有平均氣候值的四至六成，其中，中南部及北海岸站明顯偏少，宜蘭縣為歷年同期第三少，台南市為歷年同期第七少。預測今年七至九月雨量正常偏少，但容易受颱風影響有所變化。今年七至九月氣溫則以正常至偏高的機率較大。