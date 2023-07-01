國際媒體遊平溪 雨中放天燈

世界新聞媒體年會昨圓滿閉幕後，卅多位與會國際媒體參訪新北，欣賞十分瀑布壯闊美景，走讀煤礦產業歷史，體驗天燈冉冉升空的絕美景象。晚間大家親自放天燈，有人寫下「新聞自由」、「世界平和」、「言論自由」等，雖然下著雨，不減熱情。

十分瀑布是全台最大型的垂簾型瀑布，深受旅客喜愛，有台版尼加拉瀑布之稱，世界新聞媒體年會成員昨前往十分瀑布園區，近距離欣賞到有如萬馬奔騰的磅礡，直呼好美，隨後前往新平溪煤礦博物館園區，參觀園區模擬坑道、插畫故事特展、坑道遺跡，坐在小火車體驗以前的運煤古道，覺得新奇有趣。

天燈國寶胡民樹在成安宮講述天燈文化及示範製作。他說，天燈有兩百多年歷史，當初因有盜匪會來搶東西，老弱婦孺往山上躲藏，等盜匪走了之後，就放天燈點火升空，通知大家「可以回家了」，形成平溪傳統的文化。

一行人晚間前往十分老街親自施放天燈，大家用不同國家語言寫下心願，現場雖然下著雨，但大家不減熱情，看到天燈冉冉升空的景象都驚呼連連，還有人說天燈文化很有台灣味。

新北市新聞局長張愛晶表示，為強化城市行銷及促進國際交流，特響應全球媒體界重要盛事籌辦參訪活動，帶領國際媒體友人探索十分瀑布園區、新平溪煤礦博物園區、十分老街等特色景點。