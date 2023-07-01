阿斯巴甜 WHO將列可能致癌物

代糖「阿斯巴甜」問世至今近六十年，甜度是蔗糖的兩百倍，但熱量低，多標榜可幫助減肥，讓阿斯巴甜廣泛被使用於食物中，包含零卡可樂、無糖口香糖等，不過世界衛生組織（ＷＨＯ）旗下的國際癌症研究中心預計七月中將把阿斯巴甜列入「可能致癌物」的項目之一。食藥署表示，將密切關注國際報告，再檢討國內的使用標準。

國際癌症研究中心（ＩＡＲＣ）將致癌物分為四類，一類致癌物如砒霜、檳榔；二Ａ類致癌物如紅肉、加工肉以及二Ｂ類致癌物如泡菜、汽油；三類致癌物則是對人類致癌性或動物試驗致癌性證據不充分或有限的物質；四類致癌物則是缺乏證據支持具致癌性物質。阿斯巴甜預計七月中被列入二Ｂ類致癌物。

阿斯巴甜屬於非碳水化合物類的「人造甜味劑」，其特色是甜度高，但熱量極低，不會導致齲齒，許多糖尿病患者、減肥族群將其作為高熱量「糖」的替代品。

食藥署副署長林金富表示，阿斯巴甜在歐盟、美國、日本、聯合國食品標準委員會等，都是列入核准使用的食品添加物，台灣則是列入食品添加物「甜味劑」中管理，准許添加在飲料、口香糖等食品製造或加工中使用，使用範圍及限量為「適量使用」，沒有一定的限量。

林金富說，阿斯巴甜的結構含有一種胺基酸「苯丙胺酸」，先天代謝疾病「苯酮尿症」的患者，無法代謝苯丙胺酸，若食品中添加阿斯巴甜，不管是錠劑或是粉末，食品外包裝都必須標示「苯酮尿症患者不宜使用」。

林金富表示，食藥署將密切關注國際對阿斯巴甜的評估報告，以及各國做法，再檢討國內的食品添加規範是否要調整。

中華民國糖尿病衛教學會秘書長歐弘毅說，代糖雖然低熱量，但也不建議糖尿病患者都使用代糖取代一般糖，作為控制血糖的手段。阿斯巴甜除了有可能致癌的風險，過去有研究發現阿斯巴甜會影響胚胎發育。

歐弘毅說，不只阿斯巴甜，所有代糖都不建議大量攝取或完全取代一般糖。過去自己曾研究代糖「三氯蔗糖」，發現時常食用三氯蔗糖會增加脂肪肝的風險，同時會產生不良代謝的反應。