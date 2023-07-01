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新世代爺奶／守護雙胞孫 溫小平重新體會當媽媽

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
孫子孫女來到溫小平的生命裡，改變了她的生活，圖為小姊弟九個月大。圖／溫小平提供
孫子孫女來到溫小平的生命裡，改變了她的生活，圖為小姊弟九個月大。圖／溫小平提供

作家溫小平的朋友都知道，周五晚上不能約她，那個時段屬於她的孫子女。

那是她一周最期待的祖孫共度夜晚，晚上兩個孩子以琳、以勒會咚咚咚上她床，三個人一起看故事書，有時一起編故事。關燈前小女孩和小男孩開始爭吵，為了誰睡的位置比較靠近奶奶。兩小爭地盤的結果常常是，奶奶淪落到睡他們搶剩的角落，「睡完腰痠背痛的」溫小平說。這句話光看文字是抱怨，加上語氣卻像幸福的炫耀。

以琳、以勒現在九歲，九年前，他們是媽媽肚子裡三胞胎，在生死關頭搶救回來的兩個孩子，出生只有六百多公克及八百多公克，一出生就進出好幾次開刀房。溫小平猶記雙胞胎剛回到家時，廿四小時值班守在嬰兒床旁的那段時光，每個人都如履薄冰，深怕一不小心會失去他們。

好不容易稍穩定，以琳卻是個哭不停的孩子，一入夜就哭得驚天動地，一定要在客廳抱著才安靜，那段時間她和先生、媳婦幾乎夜裡輪流把小孩抱在手上。以勒狀況比較穩定，但是雙胞胎容易連動，常常一個在客廳哭，一個在房裡哭。

「他們哭我也哭。」溫小平哭著哭著，想起自己的小孩襁褓時期託人廿四小時照顧，「小時候如果這樣哭，是誰在抱他？」想著慚愧又心酸，眼淚止不住。她在心裡謝謝上帝，讓她有機會重新體會當媽媽的感覺。

當媽媽的時候，大家都說，小孩哭絕對不要抱，會寵壞。當了奶奶完全不需要思考，「哪有小孩哭不抱的， 他不可能黏你一輩子啦。」

果然那一天用快轉的速度到來，孫子從生命中撤離，來得比孩子更快，而且更讓人失落。以琳、以勒六歲上小學，規律作息改為晚上回家跟爸媽睡，他們總是笑嘻嘻揮手道再見，轉頭向前走，她和先生會望著那小小的背影，偷偷擦掉眼角的淚。兒子和媳婦察覺爺奶的不捨，提議說：「讓他們周五在這邊過夜好嗎？」才有了周五和爺爺奶奶一起過的生活儀式。

人間最癡心莫過爺奶，祖孫一場，最後留下的只是相互陪伴過程中的回憶罷了，但卻是溫小平生命的幸福。

奶奶

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