獲黃明和捐千萬 台大醫院：優化微創設備

秀傳體系總裁黃明和昨天舉行新書感恩分享會，會中宣布捐贈台幣一千萬元回饋母校台大醫院。台大院長吳明賢表示，將效法秀傳醫院推展微創手術精神，把經費用於優化台大的機器人手術系統，除購置機器人輔助手術系統，也會將款項用於人員訓練。

吳明賢認為，彰濱秀傳雖位於南部偏鄉，但是許多技術領先，例如全台第一台震波碎石設備，就是秀傳率先引進，能用於肝內結石等治療。秀傳醫院也是全國最先引進達文西機械手術的醫院之一，今年三月與法國結盟的「亞洲遠距微創手術中心」引進「Hugo機器人輔助手術系統」。

吳明賢說，台大醫院國際會議中心地下室就是台大的「機械人手術中心」，如今獲得黃明和慨捐一千萬元，除了優化既有設備外，也將用於機器人輔助手術系統，讓患者能有更多治療選擇。

衛福部健保署長石崇良表示，彰濱秀傳早在2008年就已設置微創手術訓練中心，近年很夯的遠距醫療，秀傳十多年前就在做，令人敬佩。

台灣大學前校長陳維昭是黃明和的同班同學，他說黃明和回到故鄉開業造福鄉梓，是一條相對辛苦的路，他創辦醫院投入金錢，卻把醫院變成財團法人，服務社會；他也驚訝黄明和對新奇科技的敏銳度，除了先引進機器手臂，也是首先引進膠囊內視鏡，是推動國內醫療進步的領頭羊。