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愛肝達人站／「你MeToo了嗎？我MeTwo、MeThree，要不要緊？」

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

老張被MeToo了。

老王打電話去安慰他：「不要難過，一下子就風平浪靜，我比你更慘！」

老張：「怎麼說？」

老王：「你是MeToo，有『小心肝』，我是Metwo，MeThree!」

老張：「MeThree？」

老王：「對啊！你只有『小心肝』曝光，我有B肝，還有脂肪肝！不是MeThree是什麼？一輩子都要捶心肝呢！」

這一陣子，MeToo一語成為疫苗之後最流行的傳染病，MeToo令人傷心傷感情，但通常過一陣子總會雲消霧散。

但有了MeTwo，有了B肝，一輩子要擔心，會不會演變為肝硬化、肝癌，或者亂服用來路不明的偏方、保健食品，就可能引發B肝急性發作，甚至變成猛爆性肝炎，這些風險一輩子都要注意，除了定期抽血驗肝功能以外，更要每半年做一次腹部超音波檢查，以免肝癌上身而不自覺。

此外，如果有了MeThree，有了脂肪肝，對健康也是一個警惕。脂肪肝顧名思義，是肝臟堆積了過多的脂肪，超音波看起來油膩膩的，表示人體攝取過多的熱量，以脂肪的方式存在肝臟。有些人肝指數正常，有些人則引起肝細胞發炎，醫學上稱為脂肪性肝炎，嚴重者會進行到肝硬化，甚至少數人形成肝癌。

還好，脂肪肝大多可逆的，除非它引起的肝纖維化、肝硬化很厲害，否則控制飲食、控制熱量、多運動，大多可以翻轉回來。

只是脂肪肝一般人不太重視，事實上也是健康的一大警訊，因為多餘的脂肪存在肝內，也會存在心血管、腦血管，引起動脈硬化、腦血管硬化，造成來日心肌梗塞或腦中風之惡果。

總之，MeToo之風有如颱風過境，造成的影響通常是一時的，但MeTwo、MeThree對健康的影響是一輩子的，受傷的心也許可以慢慢康復，但受傷的肉身—B肝、脂肪肝都會影響人的壽命，一輩子不可不慎。

●肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

脂肪 MeToo 肝癌

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