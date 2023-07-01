快訊

獨家／女網友多次指控性侵 汪建民夜奔大安分局報案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／一個人不寂寞 自由不放任

聯合報／ 文／一片雲（中市潭子）
一個人的生活真的只應天上有。圖／一片雲提供
一個人的生活真的只應天上有。圖／一片雲提供

42歲送走年邁的父親，母親驚覺還有一個老女兒尚未婚配，遂安慰我說：「一個人生活也沒什麼不好。」是真的很美好。

我不用遷就別人的生活習慣、不用侍奉公婆、不用為了他人捨棄嗜好、想煮飯就煮、懶了就外食、放假可以一個人放空發呆玩狗，偶爾回母親家吃媽媽的味道，一個人的生活真的只應天上有。孤獨而不寂寞，自由而不放任。

一個人生活得要有一副好身體，我吃得健康、懂得運動，但高度近視的我，卻視網膜剝離，就醫被通知馬上開刀，只來得及通知妹妹。我的左眼蓋上鐵眼罩，只能趴在病床上，以利視網膜復位。

我一個人住院五天，好手好腳、可以自行上廁所、用餐、洗澡，不用拖累家人陪我，趴在醫院時認真的盤點自己的下半輩子。

銀行存款沒有財富自由，但有安身立命的小房子；有喝咖啡聊是非聊的青春歲月三位知己；有位等我回家討吃、討抱的西施犬小妹；有一面書牆，可以恣意徜徉文字海，上知天文下知地理；喜歡跑步、爬山、游泳、瑜伽、廚藝佳，生活多彩多姿；知天命的年紀沒有白髮；穿得下47公斤時的短褲、短裙，號稱背影殺手；母親待我如小女兒般，母女倆皆不知老之將至，真好。

生活習慣 財富

延伸閱讀

護理師10年守護 公婆安詳辭世家屬捐10張減壓床謝恩

視網膜也加入Me too　親揭遭女員工性騷散布「恐怖情人」謠言

大姑去世換她照顧公婆 「一個菸酒癮一個失智」讓人妻扛不住

懷龍鳳胎卻遭婆婆嫌「生女浪費錢」要她減胎 準新娘霸氣打出門：退婚了

相關新聞

「快樂缺氧」險成重症...7旬翁染疫吃抗病毒藥仍沒效 醫曝是這原因

新冠疫情降級，指揮中心解編，但專家表示，脆弱族群中重症持續上升，恐要持續到七月。北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰日...

被性騷都是妳的錯？看懂惡狼洗腦術 擺脫情緒勒索

#MeToo事件延燒，從政壇、體壇、文化界一路燒進演藝圈，誇張的受害情節不斷刷新民眾三觀。不少遭指控的加害人還是光鮮亮麗的偶像藝人，善用伎倆與話術處處逼近被害人，猶如披著羊皮的狼，但「有好感不等同於同意」，律師認為是否觸法要視個案討論，連結支援找出和自己有相同處境者，也是扳倒惡狼關鍵。

新世代爺奶／跨世代養孩子 互守住界線

研究指出，祖父母參與育兒，孩子的穩定性會更高，但前提是，祖父母和父母在育兒過程中，雙方願意站在同一陣線，一起合作。要如何...

新世代爺奶／用功帶孫 新爺奶大軍來了

隨著戰後嬰兒潮世代陸續成為祖父母，台灣將迎來有史以來人最多，但樣貌跟上一代不同的新爺奶。

新世代爺奶／守護雙胞孫 溫小平重新體會當媽媽

作家溫小平的朋友都知道，周五晚上不能約她，那個時段屬於她的孫子女。

新世代爺奶／嬰兒潮世代 扛最多責任的一代

人口學者薛承泰認為，嬰兒潮世代的爺奶大軍，是史上扛起最多責任的世代，他們生長於每個家庭都很多子女的時代，父母沒餘裕栽培他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦