健康你我他／一個人不寂寞 自由不放任

42歲送走年邁的父親，母親驚覺還有一個老女兒尚未婚配，遂安慰我說：「一個人生活也沒什麼不好。」是真的很美好。

我不用遷就別人的生活習慣、不用侍奉公婆、不用為了他人捨棄嗜好、想煮飯就煮、懶了就外食、放假可以一個人放空發呆玩狗，偶爾回母親家吃媽媽的味道，一個人的生活真的只應天上有。孤獨而不寂寞，自由而不放任。

一個人生活得要有一副好身體，我吃得健康、懂得運動，但高度近視的我，卻視網膜剝離，就醫被通知馬上開刀，只來得及通知妹妹。我的左眼蓋上鐵眼罩，只能趴在病床上，以利視網膜復位。

我一個人住院五天，好手好腳、可以自行上廁所、用餐、洗澡，不用拖累家人陪我，趴在醫院時認真的盤點自己的下半輩子。

銀行存款沒有財富自由，但有安身立命的小房子；有喝咖啡聊是非聊的青春歲月三位知己；有位等我回家討吃、討抱的西施犬小妹；有一面書牆，可以恣意徜徉文字海，上知天文下知地理；喜歡跑步、爬山、游泳、瑜伽、廚藝佳，生活多彩多姿；知天命的年紀沒有白髮；穿得下47公斤時的短褲、短裙，號稱背影殺手；母親待我如小女兒般，母女倆皆不知老之將至，真好。