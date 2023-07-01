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基北北桃1200定期票今上路 台鐵、機捷只能走臨時通道

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
基北北桃1200月票今天啟用，桃捷公司已經完成21處車站臨時專用通道布置工作，明顯的標示方便乘客快速通過。記者鄭國樑／攝影
基北北桃1200月票今天啟用，桃捷公司已經完成21處車站臨時專用通道布置工作，明顯的標示方便乘客快速通過。記者鄭國樑／攝影

基北北桃1200定期票今天啟用，台鐵機場捷運因為使用臨時通道，首日將面臨引導乘客挑戰，不過由於接連２天都是假日，桃園市交通局預估壓力測試要下周一才會見分曉。

據悉，機捷和台鐵尚未完成新票證裝置採購案，所以1200票證只能走臨時通道，如果使用一般通道通行，電子票證則會視乘客刷單程票進站，等於要多花錢。

機捷預估要到年底才能夠完成安裝新的票證設施，在此之前，乘客如果碰到臨時通道設備故障，還是可以進站搭車，只要出站時向站務人員反映，請站務人員協助處理即可。如果趕時間，也可以利用下次搭乘機會向站務人員反映，不然1200票證將無法使用。

交通局指出，基北北桃推1200票證已有一段時間，預售約賣出6萬張，雖然比起雙北1280票證最高銷售30萬張有很大一段距離，但原因在於部分民眾手上1280票證尚未到期，另外也有一部分的民眾是習慣現階段通勤模式，還在觀望是否要調整，目前只是預售階段，相信會有越來越多人樂於買1200月票。

機場捷運 機捷 台鐵

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