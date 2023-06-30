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「快樂缺氧」險成重症...7旬翁染疫吃抗病毒藥仍沒效 醫曝是這原因

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰日前收治一位70歲的染疫患者，已吃抗病毒藥卻發生快樂缺氧。記者林伯東／攝影
台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰日前收治一位70歲的染疫患者，已吃抗病毒藥卻發生快樂缺氧。記者林伯東／攝影

新冠疫情降級，指揮中心解編，但專家表示，脆弱族群中重症持續上升，恐要持續到七月。北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰日前收治一位70歲新冠病患，染疫後雖立即服用抗病毒藥物，但卻出現「快樂缺氧」，到醫院時已是重症肺炎。呼籲長者及免疫低下等族群，即使已服用抗病毒藥物，仍要密切觀察。

蘇一峰說，該患者吃藥後仍覺得頭暈無力，掛號要到門診就醫，原本十分鐘的路程，卻因頭暈、迷路開了一個多小時才到院，早已超過門診時間，他接到電話反回醫院，檢查發現患者血氧剩下七、八十，且X光檢查後發現患者已出現重症肺炎，立刻送至病房使用純氧治療。患者已脫離氧氣出院，且能夠運動。

「大家都把抗病毒藥想的太神。」蘇一峰表示，超過65歲長者、有慢性疾病史等患者，若符合新冠抗病毒藥物應馬上接受治療。但即使吃了抗病毒藥物，仍有發生中重症的可能，尤其沒打過疫苗者、高齡長者及免疫低下族群，須特別注意，近期已觀察到不少類似案例。抗病毒藥物臨床試驗雖顯示可減少9成重症機率，但心肺功能較差的民眾等脆弱族群，仍可能發生重症，須格外留意。

蘇一峰說，新冠肺炎有「快樂缺氧」的特性，但近期各界較少提到血氧監測，美國建議民眾在家監測血氧，若數值低於94%就須注意，到92%、91%就要到醫院治療，最準確的方式是購買血氧機進行監測，民眾若有智慧手錶等設備，也能作為替代方案。

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