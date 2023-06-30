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估每年可再減9000噸排放 固定污染源空汙防制新費率明起生效

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署112年6月30日公告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，112年7月1日生效。本報資料照片。
環保署112年6月30日公告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，112年7月1日生效。本報資料照片。

環保署112年6月30日公告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，112年7月1日生效。修正內容包含擴大季節性費率差距，修正廢氣燃燒塔費率計算方式，調整戴奧辛、重金屬及有害揮發性有機物（VOCs）費率，並新開徵3種有害VOCs空污費，透過強化經濟誘因，提高傳統及有害空氣污染物減量效益，預期每年可再減少約9000公噸空氣污染物排放。

環保署表示，調升第一季及第四季空品不良季節費率，同時提高減量優惠，以經濟誘因方式，鼓勵公私場所於空品不良時期調整產能或提高防制設備操作妥善率，降低空氣污染物排放；調整廢氣燃燒塔費率及計算方式，結合揮發性有機物排放標準管制，納入年度累積使用次數、時數及廢氣流量等因子計算空污費，促使業者主動減少廢氣燃燒塔使用情形。

環保署也說，以健康風險概念，調整戴奧辛、重金屬及有害VOCs費率，並新增徵收氯乙烯、1,3-丁二烯及丙烯腈等3個有害VOCs空污費，促使業者減少有害空氣污染物種排放。

環保署表示，這次收費費率修正，主要受影響者包括電力業、鋼鐵業、石化業、水泥業、面板業等對象，希望業者在發展經濟同時，更應善盡空氣污染減量責任，並藉由經濟誘因機制，鼓勵業者於空品不良季節時自主調整產能、加裝空氣污染防制設備、提升防制設備妥率及效率等作為，減少空氣污染排放及空污費支出，共同創造永續經營的環境，達到經濟與環保雙贏的目標。

空污 環保署 戴奧辛

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