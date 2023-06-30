沒閉眼不代表沒睡？8旬老翁罹患罕病「60年沒入睡」 精神醫曝致命後果

外媒「timesnownews」報導，越南一名80多歲男子泰玉（Thái Ngọc）自1952年以來，60年來沒有閉眼睡覺過，疑似罹患永久性失眠症。但彰化基督教醫院精神醫學部主任邱南英表示，「不可能一個人60年沒睡覺！」只要3至5天沒有睡覺，腦部廢物無法排除，認知功能將會出嚴重差錯，且身體狀況很糟，根本無法正常運作，「甚至活不下去」。

根據「timesnownews」報導，泰玉（Thái Ngọc）自1952年以來，60年來沒有閉眼睡覺，但經醫療人員檢查，他沒有因為缺乏適當休息，而產生任何生理或健康上的影響，而他稱不記得上次闔眼睡覺是何時，醒著時都在工作，白天務農、晚上釀酒。有旅遊Youtuber赴越南探訪他，認為他無法入睡原因，可能是1955年至1975年在越戰中經歷創傷後壓力症候群（PTSD）。

但邱南英表示，睡眠是擔負人體復原疲勞、重整認知的重要功能，因為身體會產生廢物，體內廢物是由腎臟排掉、透過血液運作，而腦部也會產生廢物，則從腦脊髓液系統進行排除。

邱南英表示，有研究顯示，若剝奪一個人的睡眠，將影響其身心狀況，甚至把一個人關在暗室中、無光線幾天，一樣會崩潰。人的睡、醒是晝夜節律問題，生物體必須配合大自然運作，如果沒有配合，根本無法生存。他說，「沒閉眼不代表沒睡覺」，或許越南這名個案有打盹、或是片斷性睡眠，已經足夠支持他的生理需求，只是家人不知道。

邱南英指出，民眾想要了解自身的睡眠狀況，可以透過腦波檢查（EEG）判讀，包括清醒、想睡覺以及淺睡、中睡、深睡、快速動眼期的睡眠狀況，人的睡眠分為快速動眼期（REM）與非快速動眼期（NREM），非快速動眼期約佔睡眠時間75至80%，主要恢復疲勞，而快速動眼期則恢復統整認知功能、促進記憶力。

有別過往稱睡眠障礙，現行大多改稱「睡醒障礙症」。邱南英表示，睡眠問題原因有100多種，光是失眠症就有不同分類，相當複雜，因此無論睡覺、醒著都得綜合判斷，民眾至睡眠中心接受檢測，約需要一周時間搭配儀器監測，才會準確找出原因。他提醒，年長者因老化關係，要少進入深睡，大多只有淺睡或中度睡眠，容易有片斷性睡眠問題，與記憶力不好也有關係。

「PTSD的確有可能造成失眠。」邱南英表示，7至8成的精神科疾病都有睡醒障礙症，包括憂鬱症、思覺失調症、焦慮性疾患等，除了藥物治療外有時也需要行為治療介入，如果是PTSD患者，則需確認他現在有哪些症狀，因為PTSD患者常做惡夢、會閃躲很多事、也會對部分事物過度敏感，且精神狀況不佳，另外人際互動、職業功能、社交應酬、興趣嗜好等都會影響。