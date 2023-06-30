扮老人斑馬線來回龜速走惹怒駕駛 交通部查出影片來源是這

道路交通管理處罰條例修正今上路，提高未停讓行人罰則，近期網路流傳一部影片，有人偽裝成年長者故意在行人穿越道來回行走，阻礙車輛通行，引發網友熱議。交通部公路總局表示，經查此搞笑影片初步判斷原始影片為哥倫比亞人上傳，車輛車牌黃底及編碼方式非台灣車輛，拍攝地點位於國外，非為本國人行為。

公路總局表示，最近民眾看到網路平台流傳一位偽裝年長者，故意在行人穿越道來回行走阻礙車輛通行，該影片造成停讓文化政策中駕駛人及行人間對立。經查為哥倫比亞人上傳，車輛車牌黃底及編碼方式，非台灣車輛，也非台灣街景，拍攝地點位於國外。