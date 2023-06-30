扮老人斑馬線來回龜速走惹怒駕駛 交通部查出影片來源是這
道路交通管理處罰條例修正今上路，提高未停讓行人罰則，近期網路流傳一部影片，有人偽裝成年長者故意在行人穿越道來回行走，阻礙車輛通行，引發網友熱議。交通部公路總局表示，經查此搞笑影片初步判斷原始影片為哥倫比亞人上傳，車輛車牌黃底及編碼方式非台灣車輛，拍攝地點位於國外，非為本國人行為。
公路總局表示，最近民眾看到網路平台流傳一位偽裝年長者，故意在行人穿越道來回行走阻礙車輛通行，該影片造成停讓文化政策中駕駛人及行人間對立。經查為哥倫比亞人上傳，車輛車牌黃底及編碼方式，非台灣車輛，也非台灣街景，拍攝地點位於國外。
公路總局指出，依道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處1200元以上、6000元以下罰鍰。另也呼籲行人穿越道路，應行走行人穿越道，避免低頭滑手機，並遵守行人號誌，秒數不足時不通過，盼駕駛人及行人共同推廣停讓文化。
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