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彼此相愛為使命！新店耕莘院長交接 鄒繼群接任、林恆毅升總院長

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
在耕莘醫院董事長鍾安住總主教（中）肯定耕莘醫院新任院長鄒繼群（右一）與卸任院長林恒毅（左一）。記者李樹人／攝影
在耕莘醫院董事長鍾安住總主教（中）肯定耕莘醫院新任院長鄒繼群（右一）與卸任院長林恒毅（左一）。記者李樹人／攝影

天主教耕莘醫院今天舉行管理團隊就職典禮，新店耕莘醫院原任院長林恆毅升任總院長，原永和耕莘醫院院長鄒繼群升任新店耕莘院長，永和耕莘醫院由耕莘安康院區院長趙嘉倫接任，安康院區院長則由廖俊厚接任。

今天的就職典禮以天主教的祝福禮儀方式進行，由耕莘醫院董事長鍾安住總主教主禮。鍾安住說，作為一個天主教醫院，他期許新店耕莘醫院要以服務來實現上帝「彼此相愛」的命令。

鍾安住肯定，卸任院長林恆毅任內發展新醫療科技及癌症重症，卓有成果，並帶領調度醫院和社區走過疫情最艱困的時期。未來林恆毅接掌耕莘醫療體系總院長，負責院區改建等重大工程。他也稱許林恆毅是直爽專業積極且信仰堅定的醫者。

鍾安住說，新店耕莘新任院長鄒繼群在永和耕莘打造心導管、乳房中心及提升急重症水準，也服務中永和心智障礙及失智長照高齡族群，尤其在疫情最恐慌之際，完成永和大部分篩檢及疫苗施打，使永耕獲獎無數。鍾安住也稱許廖俊厚是達文西機械手術專家，既創新且幽默。

新北市副市長朱惕之今天也到布達典禮中表達感謝。他說，疫情正熾時，他曾半夜兩點到新店耕莘，看到排隊作篩檢病人長龍包圍中，林恆毅帶著團隊不畏感染，冷靜化解抱怨，真是「彼此相愛」的最好實踐。腹地不大的永和耕莘醫院也立即成立社區篩檢站，二話不說站出來照顧中永和民眾，篩檢站一成立，就看到民眾繞了醫院一圈又一圈，鄒繼群更是每天24小時在醫院留守。

成為耕莘體系內最大醫院院長，鄒繼群說，未來會努力扮演火車頭。他說，接任院長是光榮惶恐且幸運，新店耕莘是從稻田中建立起來的醫院，一步步在前人努力下，才能成為當年總統李登輝口中所說「新店的土地公」。過去三年，在林恆毅院長帶領下，把醫院經營如高科技發展衝到最高點，也衝過疫情考驗。

未來他將努力帶領耕莘醫院全體同仁，繼續提升醫療水準及服務品質，並期望新耕、永耕、安康三院一家人，增強急重症醫療發展，健全長期照護網絡，以邁向醫學中心為目標，成為全方位的健康照護守護者，給予民眾最優質卓越的醫療照護服務。

天主教耕莘醫院今天舉行管理團隊就職典禮，耕莘醫院行政中心黃浩然執行長（左一）、建設發展中心林恒毅總院長（左二）、新任永和耕莘鄒繼群院長（左四）及三位副院長，從耕莘醫院董事長鍾安住總主教（中）手中接過聘書。記者李樹人／攝影
天主教耕莘醫院今天舉行管理團隊就職典禮，耕莘醫院行政中心黃浩然執行長（左一）、建設發展中心林恒毅總院長（左二）、新任永和耕莘鄒繼群院長（左四）及三位副院長，從耕莘醫院董事長鍾安住總主教（中）手中接過聘書。記者李樹人／攝影
成為耕莘體系內最大醫院院長，永和耕莘院長鄒繼群說，未來會努力扮演火車頭。記者李樹人／攝影
成為耕莘體系內最大醫院院長，永和耕莘院長鄒繼群說，未來會努力扮演火車頭。記者李樹人／攝影

永和 疫情 新北

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