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四成多非醫療專業！無國界醫生背後的堅強團隊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
夏肇聰醫師在南蘇丹班提烏的無國界醫生醫院內巡視病房。圖／無國界醫生提供
夏肇聰醫師在南蘇丹班提烏的無國界醫生醫院內巡視病房。圖／無國界醫生提供

「外科醫生在那其實沒有用，要會處理器械、接水電、清潔手術房，還有財政及人力分配，缺任何一項醫生都無法工作…」剛完成南蘇丹任務的無國界醫生、外科醫生夏肇聰說，遠赴前線的台灣無國界醫生共有15人，唯一非醫療專業的是台灣公民社會互動與連繫經理鄭巧鈺，擁有會計專業的她，掌握每趟任務的經費，更希望以自身經驗向非醫科背景的志士招手，也將全世界1.1億位流離失所的難民所身處的情況，寫實地紀錄傳播，以喚起大眾關注。

四成多非醫療專業，財務、維修、水電後勤團隊撐腰

無國界醫生組織從字面上便能看出服務宗旨，然而，多數人不知道，當中的非醫療人員佔了四成多，畢竟前線任務為第三世界的國家，各項資源無法與城市比擬。「沒有醫療設備的維護維修、沒有醫療物品的採購及運送、沒有乾淨的水源和穩定電力等，都無法開刀。」鄭巧鈺道出現實。

2014年走進剛果民主共和國、2016年踏入南蘇丹、2018年再赴孟加拉羅興亞難民營的鄭巧鈺就是其中一位。財經會計背景的她說明，無國界醫生的捐款有97%來自私人勸募，一趟專案任務的款項需要精打細算，每個月都要掌握支出及預算，還得保留一筆現金以應付臨時狀況，「事後也要逐筆查看費用的落差，經費有限不可能恣意地揮霍。」

政治動盪演變成戰事，在當地更是習以為常，因此，無國界醫生第一位派駐到當地的人員，通常是負責倡議斡旋而非醫療人員，鄭巧鈺說，必須要有倡議的工作人員先行與當地政府、各方派系事前溝通相關人道救援任務，並且蒐集難民傷患等資訊進行彙報，討論出任務方針。

金錢資源的統籌分配到當地政府間倡議，以及後勤團隊的協助，重要性不亞於醫療救治傷患。鄭巧鈺點出，工作人員們雖然各司其職，「發聲、見證」是每個人都要做的事，據實以報醫療現況，記錄下自己所見的證據。

不讓難民關注度消退，提供即時奧援

鄭巧鈺分享2018年親身到孟加拉的羅興亞難民營，將近有一百多萬位難民，擠在面積26平方公里的營區內，她比喻，這面積與台北文山區相當，但人口卻是超出四倍，可想而知環境惡劣，六年過去，各國媒體關注熱度消退，暴增的反而是疾病，現在普遍有40%民眾患有疥瘡，有些地區更高達了70%。

在這趟任務中，鄭巧鈺深刻記得一位20多歲負責安排、維持秩序及衛教的志工，完善打理四面八方，原來他在受到迫害前是在緬甸擔任地理老師，過去曾在緬甸替無國界醫生擔任翻譯，直到2018年結束任務準備返台時，得知他在營區裡遇到了好的女孩將要結婚，時間過去，猜想或許已經有了小孩，但不變的是，一家人仍困於難民區。

即使給予幫助仍改變不了現狀，是否會帶有無力感？鄭巧鈺回答，「不會，我們提供是即時需求的協助，反倒有些罪惡感，覺得說會當下是不是能做的更多、沒有做的地方，相信這也是隊員們的壓力，不過，後頭依舊會有無國界醫生的其他團隊持續接應。」

1天10位槍傷患者成常態，任務中牽起的羈絆

今年4月到5月結束南蘇丹北部班提烏流離失所者營地任務返台的夏肇聰，早在2022年時就曾赴當地出第一次的任務。這次他搭乘飛機，由上往下看著營地內正方白色的建築，宛如稻田阡陌，乾淨整潔，直到下了機，發覺是一片長年浸泡於水中的景況，伴著垃圾、泥濘和病菌，「水已經兩年沒退，現在雨季又將至，淹水只能蓋提防，越蓋越高…」

天災之外，多的是人禍，蘇丹內戰的槍林彈雨，造成國民千瘡百孔、身負重傷，夏肇聰形容，一天收治十位患者是常態，遠比他在台灣執業10年碰到的案例還多，蘇丹的難民得不到醫療照護，只得跋山涉水，趁著停戰的空檔，徒步走到班提烏就診，好幾位傷患的患部潰爛或細菌感染。

來自香港的夏肇聰，高中撞見了無國界醫生的廣告，抱著憧憬和理想，到台灣就讀高雄醫學大學專攻小兒外科與外傷科，臉上總掛著笑容的他講著和當地民眾產生的羈絆，「因為是回到第一次任務地點，所以特地帶了台灣鳳梨酥、點心零食給當地友人們的小孩子吃，沒想到接手後一不留神，他們已經吃完了。」

更感動的是，夏肇聰替曾經難產的孕婦再次接生，所幸，第二胎平安順產，於是他將幼兒抱到半身麻醉的媽媽身邊，媽媽突然問起了醫生的名字，便決定將小孩以夏肇聰的英文名字「Marco」命名，以感謝他用雙手將孩子帶到這個世上。他笑說，每次「Marco」來看診時，就會有人喊「Marco趕快去看Marco。」

作為當地僅有的外科醫師，夏肇聰24小時待命，他不敢去做激烈運動，避免自己受傷而無法任務，沒事就睡覺、聽聽音樂或看書閱讀，到了下一位接班的外科醫前來，他才卸下白袍，變回熱血青年和當地朋友們打球跑步，這也是身為無國界醫生的自律和自覺。

兩趟執行任務下來，夏肇聰有感著珍惜當下，他收起了些笑容，「有些同事、朋友就在衝突中離開，但這份工作是想讓世人了解、看見，世界的某個角落有著這群受苦受難的人。

1.1 億人被迫流離失所，新聞過後苦難未消失

每年的6月20日是世界難民日，根據統計，全球有 1.1 億人被迫流離失所。無國界醫生台灣執行長鄔荻芳說，這樣的數字是台灣人口四倍之多，創下人類近代歷史上流離失所人數的新高，令人震驚。無論是二月土敘大地震或五月侵襲緬甸和孟加拉的氣旋摩卡，難民因為災難新聞再度受到關注，但新聞過後，他們的苦難並未消失。

無國界醫生組織在2019年，從原先的辦公室正式升格為「財團法人無國界醫生基金會」，能夠在台公開勸募，民眾也能直接捐款至台灣帳戶，目前團隊也和台灣相關公益團體聯繫合作，同時招募醫療與非醫療的前線工作人員，鄭巧鈺說，即使台灣目前有15位前線人員，但人數依每個人的規劃安排不同而有增減，去年有6位加入，會依照任務型態進行分配，今年則持續透過專科醫學會管道來聯繫招募，期盼抱有理想熱血的民眾投身行列。

孟加拉的科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）是羅興亞人的臨時避難所，在過去5年中一直承受著極端天氣條件和火災事故。無國籍的羅興亞人完全依賴人道主義援助，看不到未來，回不了家鄉。圖／無國界醫生提供
孟加拉的科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）是羅興亞人的臨時避難所，在過去5年中一直承受著極端天氣條件和火災事故。無國籍的羅興亞人完全依賴人道主義援助，看不到未來，回不了家鄉。圖／無國界醫生提供
身為當地唯一的外科醫師，夏肇聰在南蘇丹班提烏的無國界醫生醫院內進行手術。圖／無國界醫生提供
身為當地唯一的外科醫師，夏肇聰在南蘇丹班提烏的無國界醫生醫院內進行手術。圖／無國界醫生提供
2023年4月15日蘇丹爆發衝突以來，超過250萬人被迫流離失所，當中超過50萬人跨境到周邊國家，包括查德、中非共和國、南蘇丹等，現已有12萬7千人逃到南蘇丹。圖／無國界醫生提供
2023年4月15日蘇丹爆發衝突以來，超過250萬人被迫流離失所，當中超過50萬人跨境到周邊國家，包括查德、中非共和國、南蘇丹等，現已有12萬7千人逃到南蘇丹。圖／無國界醫生提供
無國界醫生台灣執行長鄔荻芳說，全球有1.1億位流離失所的難民，這樣的數字是台灣人口四倍之多，然而，新聞關注熱度過後，難民的苦難並未消失。記者邱書昱／攝影
無國界醫生台灣執行長鄔荻芳說，全球有1.1億位流離失所的難民，這樣的數字是台灣人口四倍之多，然而，新聞關注熱度過後，難民的苦難並未消失。記者邱書昱／攝影
擁有財經會計背景的鄭巧鈺分享，無國界醫生組織內有四成多的非醫療工作人員，肩負的任務不亞於救治傷患，期盼更多志士一同加入行列。記者邱書昱／攝影
擁有財經會計背景的鄭巧鈺分享，無國界醫生組織內有四成多的非醫療工作人員，肩負的任務不亞於救治傷患，期盼更多志士一同加入行列。記者邱書昱／攝影
夏肇聰分享當地人建立起的情感，他認為，當地的醫療人員技術不輸給台灣，也會趁著救治傷患時相互學習。記者邱書昱／攝影
夏肇聰分享當地人建立起的情感，他認為，當地的醫療人員技術不輸給台灣，也會趁著救治傷患時相互學習。記者邱書昱／攝影
無國界醫生台灣執行長鄔荻芳（中），外科醫生夏肇聰（左）、台灣公民社會互動與連繫經理鄭巧鈺（右）出席記者會分享專案任務的見聞，要將當地的現況向世人傳遞，引起大眾關注全世界1.1億位流離失所的難民。記者邱書昱／攝影
無國界醫生台灣執行長鄔荻芳（中），外科醫生夏肇聰（左）、台灣公民社會互動與連繫經理鄭巧鈺（右）出席記者會分享專案任務的見聞，要將當地的現況向世人傳遞，引起大眾關注全世界1.1億位流離失所的難民。記者邱書昱／攝影
南蘇丹班提烏的流離失所者營地空拍景像。圖／無國界醫生提供
南蘇丹班提烏的流離失所者營地空拍景像。圖／無國界醫生提供

無國界醫生 難民 南蘇丹

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