在偏鄉蓋好醫院 秀傳醫療體系總裁黃明和「只為一句承諾」

因36年前鹿港天后宮廟埕的一句承諾，秀傳醫療體系總裁黃明和在6年後成立彰濱秀傳醫院。秀傳醫療體系在全台有8家醫院，多半位在醫院經營者必之唯恐不及的偏鄉地區。

黃明和也是厚生基金會、立法院厚生會的創辦人，廣為人知的「醫療奉獻獎」即由他一手創立。今年是秀傳醫療體系50周年，黃明和藉新書「做蒼生之大醫：利他信念的行者、梅約精神的推手，秀傳醫療體系總裁黃明和的生命故事」，詳述他的偏鄉醫療理念。

一諾千金 創立彰濱秀傳醫院

黃明和來自彰化，1965年台大醫學系畢業後，又赴日本取得醫學博士學位，在台大外科任職4年後，因身體不適、數度胃出血而決定返鄉。在省立彰化醫院任職2年後，在1973年創業開設黃明和外科醫院。1987年，黃明和在鹿港天后宮廟埕的廣場舞台上答應台下鄉親，要在鹿港蓋一座醫院，且要比照醫學中心，提供鄉親最好的醫療品質。1993年，以黃父命名的彰濱秀傳醫院正式在彰濱工業區入口、海風猖狂的沿岸成立。2008年，彰濱秀傳更成立「亞洲遠距微創手術中心」，是亞洲第一間，也是唯一一間遠距微創手術中心。

在新書序言中，黃明和寫道，自己引進日本醫師發明的經皮穿肝膽道引流術（PTCD）、德國的體外震波碎石機、膠囊內視鏡、腸管自動吻合器等先進醫療器材，只為提升醫院服務鄉親的水準，卻忽略了妻子調度財務的苦楚。事實上，黃明和為彰化鄉親爭取醫材可謂不遺餘力，甚至因受遭遇政府阻攔毅然參選立委。

效法梅約精神 在鄉下蓋好醫院

「梅約精神」是黃明和的醫療信念。美國梅約醫學中心發跡於美國明尼蘇達州的羅徹斯特市，不因地處小鎮而限制醫療發展，經營者秉持「在鄉下蓋好醫院」的理念，提供病人最新、最好也最適切的醫療照護，成為聞名全球的醫院，更被評為全美最佳醫院。以梅約精神為依歸，黃明和帶領秀傳體系，從一間小診所發展到如今擁有八家大型醫院的醫療集團。他期望，不只要讓鄉親得到更好的服務，也要讓故鄉彰化鹿港，成為台灣與世界的窗口。

科學園區醫院第一家 鄉親感謝

新書分享會中，來自路竹的立法院前院長王金平表示，台灣有多科學園區，但不曾有人在科學園區設立醫院，黃明和是第一人，將在高雄路竹科學園區建立高雄秀傳醫院，日前已舉辦上樑儀式，將為周邊地區提高醫療量能數百床，且規劃成立養生園區，成為完善的醫療圈，地方鄉親對此均非常感謝。

王金平說，自己也是岡山小孩，當年「縣立岡山醫院」後來也是由黃明和帶領秀傳醫療體系接手；台南醫院則是在荒廢近6年後，由黃明和接手經營，相當辛苦；黃明和創辦的彰濱秀傳醫院，是中部民眾高度仰賴的醫療院所之一，雖地處偏遠仍引進達文西機器人手術等先進設備，造福偏鄉民眾。

創立厚生會、醫療奉獻獎

黃明和1988年當選立委後，在1990年創立厚生會，邀集立院衛環委員會以及關心台灣醫療環境的立委加入，並成立醫療奉獻獎。王金平說，自己雖是門外漢，但仍在黃邀請下進入厚生會，除推動改變國內醫療體系發展軌跡的重大法案，醫療奉獻獎成立30年來，更讓國人開始關注為民奉獻的醫療從業人員，這是高瞻遠矚的精神。

黃明和同學、台灣大學前校長陳維昭則說，台大醫學院畢業後，當時的同學若非進入台大體系工作，就是出國深造或自行開業，黃明和卻回到故鄉開業造福鄉梓，是一條相對辛苦的路，但黃明和個性積極樂觀，許多同儕認為難以成功的事情，他都不覺得是問題。

彰濱秀傳開幕時，自己曾作為顧問到當地拜訪，看到周邊工業區仍不發達，且海風非常大，不禁懷疑「這地方怎麼開醫院？」但黃明和一路克服困難，成功經營醫院，並不斷擴大秀傳醫療體系的影響力，還進入立院服務，做出更多貢獻。

視病猶親 每位病人都認得

健保署長石崇良則說，自己第一次到彰濱秀傳醫院，是1995年健保開辦那年，因台大醫院與秀傳醫院建教合作，第一次到鄉下醫院「見世面」；健保開辦之初，醫療體系面臨巨變，黃明和卻臨危不亂，帶領醫師秉持醫學專業，繼續服務病人；黃明和體現「視病猶親」精神，每次開刀完，他總在刷手服外披件白袍，就在醫院走來走去，帶著招牌微笑示人，幾乎每位病人他都認得。

下鄉勘災 出國推廣台灣醫療

與黃明和同為醫師立委的醫師公會全聯會前理事長邱泰源則說，在台大醫學院任教時，常看到黃明和在院長室進進出出提供意見，在專業醫學貢獻以外，黃明和也在當時學生只重視書卷獎的時候，就把利他精神帶入台大醫學院，成立「利他獎」。1999年九二一地震發生，邱泰源受派至災區的南投竹山秀傳醫院協助災後復原，幾乎每天都能看到黃明和的身影，不遠千里到竹山救治病患，並致力加快醫療重建。

黃明和也致力將台灣醫療推廣至國際。立法委員鍾佳濱說，7年前政府推動新南向政策，自己曾和黃明和赴越南等國推廣台灣醫療。一次行程中與黃明和共進早餐，聽他分享對新南向醫療看法，其中提到認為台灣有研發機器人微創手術的能力，若能接納更多國外學者，定能將醫療科技推廣至國外。一番話讓鍾佳濱十分佩服，「總裁即使高齡，仍心繫台灣醫療，且不斷吸收新知、推廣新觀念。」