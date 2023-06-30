台21線塔塔加路段管制 明起單線雙向分5個時段交管

台21線141.5公里塔塔加路段，昨天午後雷雨發生大規模落石坍方道路阻斷，今天公路總局信義工務段一早便出動大型挖土機、破碎機及卡車進場搶災，下午雖搶通單線通車，但目前該路段仍具落石風險，決定自7月1日起實施單線雙向交通管制，未來分5個時段開放車輛通過，現場將派駐保全人員於災點兩端守視戒護車輛管制通行。

公路總局指出，台21線141.5公里塔塔加路段，3天內連續兩次發生大型坍方，除加速落石清運外，將展開後續邊坡刷坡、掛網噴漿等搶災作業，並於每日8時、10時、12時、14時、16時，分5時段採單線雙向管制通行，其餘時間車輛於現場兩端等候，請用路人依現場交維管制措施小心行駛，倘搶災後續作業提前完成，將再發佈解除管制，請用路人非必要盡量避免路過此災點。

同時呼籲用路人，山區道路易受豪雨及氣候影響而發生邊坡坍方落石，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路，行駛山區道路請事先作好行程規劃，信義工務段並提醒，台21線草坪頭至塔塔加路段（110至145公里），本就是常態性夜間封閉路段，每天17時30分至隔日清晨7時管制通行，請用路人預為規劃行程。

前往台21線需隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供的最新交通管制、防災資訊，及多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網及收聽警廣路況廣播（(FM 94.5）。