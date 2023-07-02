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嘴角好痛好乾燥 遠離口角炎「這個」最重要！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
嘴角好痛好乾燥 遠離口角炎「這個」最重要！ 圖片來源/unsplash
嘴角好痛好乾燥 遠離口角炎「這個」最重要！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「口角炎預防方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的口角炎預防方式排行。你的嘴角是否也經常脫皮龜裂又疼痛，反反覆覆卻總是好不了呢？

這可能是所謂的口角炎！當人處於免疫力低下、營養不良等情況之下，口角炎便容易趁虛而入，造成嘴唇周遭紅腫龜裂，嚴重的話甚至可能連說話時都因拉扯而流血！以下整理五大口角炎預防方式，還你水潤動人的雙唇。


保濕、清潔最重要！生活習慣也是口角炎發生原因

▲ 網友熱議的口角炎預防方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議的口角炎預防方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對口角炎預防方式的相關討論，發現「做好嘴唇保濕」最受重視。口角炎症狀之一即為嘴部乾燥、脫皮龜裂，甚至可能導致流血，若想預防這類問題，可以善用護唇膏和凡士林滋潤嘴部，就有苦主提醒到「在換季或壓力大的時候常常會引發口角炎，嚴重時連張嘴都會痛，如果有同樣困擾的人真的需要使用護唇膏來保養」，也有醫師指出「保溼做足可以讓皮膚比較不敏感，減少口角炎發生的機率」。

相關討論區吸引到不少網友分享自己的「法寶」，有人認為凡士林便宜大罐，成份又單純，比起其他含有添加物的護唇膏，較少引起過敏反應，睡前都會在嘴唇上塗上厚厚一層。不論何種保濕產品都各有擁護者，最重要的是要挑選到最適合自己的產品，才能保護好嘴唇，有效預防口角炎。

口角炎的好發族群包括長輩與嬰幼兒，這是因為長輩臉頰皮膚下垂，而嬰兒口腔淺且吞咽功能還在發育，造成口水容易滯留於皮膚間，進而導致口角炎，為了避免口水引發的口角炎，家屬可以注重該族群的「嘴部清潔」，看到嘴角有口水立即擦拭乾淨。

有位新手媽媽因為小孩反覆發作，因此發文請益解決方法，就有網友回覆「有在吃奶嘴的話可以先戒掉看看」，並表示自家孩子小時候因為吃奶嘴流口水引發口角炎，戒掉後就自然改善了，並建議有類似困擾的網友可以盡量保持嘴巴四周乾燥。

另外，「生活作息不佳」也是導致口角炎的原因之一，有大學生因為久久不癒發文詢求解決方式，網友就回覆到「作息要先調整好」、「多補充維他命」，同時提醒許多人在大學時期生活作息紊亂，加上夜生活較豐富，容易使得免疫力降低，增加口角炎發生的風險。

引起口角炎的原因百百種，建議民眾平時就可以培養起良好的生活習慣、做好唇部保養，秉持預防勝於治療的態度，杜絕任何口角炎進入到生活中的可能性，維持唇部健康，擁抱美麗笑容。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「口角炎預防方式」相關討論則數。
觀測期間： 2022/06/01-2023/06/12，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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