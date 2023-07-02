嘴角好痛好乾燥 遠離口角炎「這個」最重要！
【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「口角炎預防方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的口角炎預防方式排行。你的嘴角是否也經常脫皮龜裂又疼痛，反反覆覆卻總是好不了呢？
這可能是所謂的口角炎！當人處於免疫力低下、營養不良等情況之下，口角炎便容易趁虛而入，造成嘴唇周遭紅腫龜裂，嚴重的話甚至可能連說話時都因拉扯而流血！以下整理五大口角炎預防方式，還你水潤動人的雙唇。
保濕、清潔最重要！生活習慣也是口角炎發生原因觀察近一年網友針對口角炎預防方式的相關討論，發現「做好嘴唇保濕」最受重視。口角炎症狀之一即為嘴部乾燥、脫皮龜裂，甚至可能導致流血，若想預防這類問題，可以善用護唇膏和凡士林滋潤嘴部，就有苦主提醒到「在換季或壓力大的時候常常會引發口角炎，嚴重時連張嘴都會痛，如果有同樣困擾的人真的需要使用護唇膏來保養」，也有醫師指出「保溼做足可以讓皮膚比較不敏感，減少口角炎發生的機率」。
相關討論區吸引到不少網友分享自己的「法寶」，有人認為凡士林便宜大罐，成份又單純，比起其他含有添加物的護唇膏，較少引起過敏反應，睡前都會在嘴唇上塗上厚厚一層。不論何種保濕產品都各有擁護者，最重要的是要挑選到最適合自己的產品，才能保護好嘴唇，有效預防口角炎。
口角炎的好發族群包括長輩與嬰幼兒，這是因為長輩臉頰皮膚下垂，而嬰兒口腔淺且吞咽功能還在發育，造成口水容易滯留於皮膚間，進而導致口角炎，為了避免口水引發的口角炎，家屬可以注重該族群的「嘴部清潔」，看到嘴角有口水立即擦拭乾淨。
有位新手媽媽因為小孩反覆發作，因此發文請益解決方法，就有網友回覆「有在吃奶嘴的話可以先戒掉看看」，並表示自家孩子小時候因為吃奶嘴流口水引發口角炎，戒掉後就自然改善了，並建議有類似困擾的網友可以盡量保持嘴巴四周乾燥。
另外，「生活作息不佳」也是導致口角炎的原因之一，有大學生因為久久不癒發文詢求解決方式，網友就回覆到「作息要先調整好」、「多補充維他命」，同時提醒許多人在大學時期生活作息紊亂，加上夜生活較豐富，容易使得免疫力降低，增加口角炎發生的風險。
引起口角炎的原因百百種，建議民眾平時就可以培養起良好的生活習慣、做好唇部保養，秉持預防勝於治療的態度，杜絕任何口角炎進入到生活中的可能性，維持唇部健康，擁抱美麗笑容。
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「口角炎預防方式」相關討論則數。觀測期間： 2022/06/01-2023/06/12，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）
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