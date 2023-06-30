快訊

PLG／執行長陳建州遭控性騷擾 攻城獅籲：以最高標準處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雷雨爆襲新北三重！重安街水深20公分 馬路淹沒畫面曝光

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖三重重新路）。記者曾伯愷／翻攝
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖三重重新路）。記者曾伯愷／翻攝

今天午後新北市三重區大雷雨勢驟降，降雨量一度飆破78毫米，造成三重地區多處低窪積淹水嚴重，有駕駛人經過重安街用手機拍下水淹20公分畫面，並上傳臉書社群。對此新北市消防局表示，目前新北市災害應變中心已三級開設，提醒民眾注意瞬間大雨，低窪地區慎防淹水。

全台受到午後對流雲系發展旺盛，有短延時強降雨，根據中央氣象局數據顯示，新北市降雨量最高落在三重地區一度飄破78毫米，由於大雨驟降導致三重地區多處低窪地區積淹水嚴重（水淹20公分）。

有民眾開車經過三重區過圳街，見整條路面已被積水淹沒，還有民眾受困在騎樓處，仰天靜待雨緩，他拍下淹水畫面，並上傳臉書社群《三重蘆洲幫》，提醒民眾小心。

新北市消防局表示，因應強降雨，新北市災害應變中心於今天下午3時許強化三級開設，目前降雨集中在三重、板橋、樹林及新莊等地區，請民眾注意瞬間大雨；山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石；低窪地區請慎防淹水。

今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖三重區重安街）。圖／臉書《三重蘆洲幫》
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖三重區重安街）。圖／臉書《三重蘆洲幫》
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖三重區重安街）。圖／臉書《三重蘆洲幫》
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖三重區重安街）。圖／臉書《三重蘆洲幫》
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖三重區正義南路）。記者曾伯愷／翻攝
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖三重區正義南路）。記者曾伯愷／翻攝
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖三重區重安街）。圖／臉書《三重蘆洲幫》
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖三重區重安街）。圖／臉書《三重蘆洲幫》
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖三重區重安街）。圖／臉書《三重蘆洲幫》
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖三重區重安街）。圖／臉書《三重蘆洲幫》
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖光復路一段68巷24弄）。記者曾伯愷／翻攝
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖光復路一段68巷24弄）。記者曾伯愷／翻攝
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖重安街13巷）。記者曾伯愷／翻攝
今天下午大雨驟降，導致新北市三重地區多處積淹水嚴重（圖重安街13巷）。記者曾伯愷／翻攝

淹水 雨量

延伸閱讀

午後大雷雨 新北市災害應變中心強化三級開設

新北喊話賴清德為私幼案道歉 新北民進黨團嗆：市府才是罪魁禍首

大雷雨今午後狂降78.5毫米 新北三重3處積淹水3公分

雨彈升級！大雷雨響國家級警報 台北市豪雨狂襲到這時

相關新聞

警長宣導「行人闖紅燈也要停讓」引公憤 交通部：各自違規各自處罰

道路交通管理處罰條例修正今天上路，未停讓行人提高罰鍰至6000元，違規記點3點，且須上3小時道安講習。台中市警察局長室粉...

確診者注意！清冠一號7月1日起全自費 中醫憂恐擠壓健保點值

清冠一號在疫情期間幫助許多民眾度過感染新冠的時刻，但7月1日起，公費將不再給付。基層中醫師表示，天選之人日後若確診，反而...

確保都可買到雞蛋 陳吉仲：建立6000萬顆雞蛋冷鏈庫存

農委會因應國內缺蛋，啟動雞蛋短期專案進口，目前進口蛋庫存多達800萬顆。農委會主委陳吉仲今受訪時說，國內雞蛋需求與供應量...

雨彈升級！大雷雨響國家級警報 台北市豪雨狂襲到這時

中央氣象局發布台北市大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息（PWS），持續時間至下午４時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴...

大雷雨爆襲新北三重 重安街水淹20公分畫面曝光

今天午後新北市三重區大雷雨勢驟降，降雨量一度飆破78毫米，造成三重地區多處低窪積淹水嚴重，有駕駛人經過重安街用手機拍下水...

結核菌罕見感染 台商變「一夜七次郎」痛苦不堪

彰化縣一名陳姓台商因腰痛、排尿困難，過去3年多往返兩岸多家醫院治療，有醫師建議切除膀胱根絕痼疾，陳姓台商一想到終生要掛尿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦