大雷雨爆襲新北三重！重安街水深20公分 馬路淹沒畫面曝光

今天午後新北市三重區大雷雨勢驟降，降雨量一度飆破78毫米，造成三重地區多處低窪積淹水嚴重，有駕駛人經過重安街用手機拍下水淹20公分畫面，並上傳臉書社群。對此新北市消防局表示，目前新北市災害應變中心已三級開設，提醒民眾注意瞬間大雨，低窪地區慎防淹水。

全台受到午後對流雲系發展旺盛，有短延時強降雨，根據中央氣象局數據顯示，新北市降雨量最高落在三重地區一度飄破78毫米，由於大雨驟降導致三重地區多處低窪地區積淹水嚴重（水淹20公分）。

有民眾開車經過三重區過圳街，見整條路面已被積水淹沒，還有民眾受困在騎樓處，仰天靜待雨緩，他拍下淹水畫面，並上傳臉書社群《三重蘆洲幫》，提醒民眾小心。

新北市消防局表示，因應強降雨，新北市災害應變中心於今天下午3時許強化三級開設，目前降雨集中在三重、板橋、樹林及新莊等地區，請民眾注意瞬間大雨；山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石；低窪地區請慎防淹水。