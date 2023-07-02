頭皮光禿好赤裸！網友教你五大禿頭解決辦法

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「禿頭解決方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大改善禿頭方式。落髮是許多人都曾面臨的問題，不論是慢慢後移的髮際線，或是日漸稀疏的頭頂，都令人感到煩惱焦慮。想令逐漸凋零的髮絲起死回生嗎？一起來看看網上討論的五大禿頭解決辦法吧！

植髮成效顯著引民眾熱議 價格高昂成考量要點 ▲ 網友熱議的五大改善禿頭方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月網友針對「禿頭解決方式」的相關討論，可以發現「植髮手術」由於成效顯著，受到最多網友熱議。植髮手術是將後枕部不易受到荷爾蒙影響而萎縮的毛囊，移植至前額或頭頂的落髮區域，將頭髮重新做分配，因此受到許多雄性禿患者的青睞，希望透過植髮的方式換回一頭茂密秀髮。

就有民眾術後成效良好而發文分享「效果真的是出乎意料的好，從原本稀稀疏疏的雜毛變成濃密QQ的森林」，表示植髮後變得更加自信。然而因為植髮手術價格高昂，且有發生併發症的風險，多數民眾會優先考慮口服藥與生髮水，若使用後仍感成效不彰，才會採取植髮治療的手段。

就有網友想嘗試植髮，但礙於各家診所計價方式不同而發文請益「預算20萬元大約可以植多少髮量」，引來網友回覆「20萬進行植髮手術的話，約可以植入3000多根毛髮」，同時也有網友提醒「大部分植髮需要取後枕部的頭髮，如果取太多的話或許會導致取髮部位看起來較稀疏」，認為手術依然有一定的風險，必須要審慎評估再下決定。

除了荷爾蒙會導致禿頭問題之外，壓力也可能是造成頭頂光禿禿的原因，有上班族因工作、生活壓力變大，造成肝指數過高，還併發落髮問題，因此發文想尋求網友針對落髮問題的建議，有暖心的網友安慰「壓力是可以治療的，千萬不要不敢去看心理疾病，看醫生、吃了藥就會改善的」，也有網友提到自己會「利用運動紓解生活的壓力」，並建議一定要找到屬於自己紓解壓力的管道，解決根本的壓力問題之後，落髮問題才會有所改善。

除此之外，網友也一致認為「攝取充足營養素」與「改善生活習慣」能夠幫助改善落髮問題，例如鐵、鋅、維生素D、Ｃ、B3、B7等營養素都是能強健頭髮的營養素。

但是若只補充營養素卻忽略生活作息問題的話也是於事無補，最重要的是平時就要養成良好的生活習慣、規律生活，且醫師也提醒有抽菸習慣的民眾，香菸內含的尼古丁代謝物會造成皮膚血管收縮，導致頭皮無法獲取養分，進而造成禿頭問題，因此改變生活習慣、戒菸並攝取足夠的營養，才能保護好健康的頭皮、守護烏黑的秀髮。

落髮問體與身心健康習習相關，若是注意到頭髮突然大把大把的掉，或是髮量開始銳減，就要注意身體是否出現狀況，也可以檢視自己的生活型態是否有上述的不良習慣，並且積極就醫、及時治療，讓你不只擁有茂密的頭髮，更有健康的身心。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「禿頭解決方式」相關討論則數。觀測期間：2023/03/16-2023/06/15，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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