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結核菌罕見感染...3年多次往返兩岸治療 台商變「一夜七次郎」痛苦不堪

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮資深醫療副院長、泌尿科醫師盧令一診斷出陳姓台商的膀胱和尿道被結核菌侵犯。圖／員榮提供
員榮資深醫療副院長、泌尿科醫師盧令一診斷出陳姓台商的膀胱和尿道被結核菌侵犯。圖／員榮提供

彰化縣一名陳姓台商因腰痛、排尿困難，過去3年多往返兩岸多家醫院治療，有醫師建議切除膀胱根絕痼疾，陳姓台商一想到終生要掛尿袋度日就難過沮喪，經人介紹轉診，檢查出結核菌感染，服用抗結核菌藥物半年後，不僅排尿困難等症狀痊癒也保住膀胱。

陳姓台商過去中部某醫學中心、區域醫院和對岸大醫院，醫師大多開給抗生素，服藥後治標沒治本，改善症狀但頻尿、夜尿、尿量減少等問題一直沒根治，還演變成「一夜七次郎」晚上起床解小便7、8次，生活品質大受影響，有醫師建議乾脆切除膀胱一勞永逸，代價是終生掛尿袋。

陳姓台商想到終生與尿袋為伍就難過不已，經人介紹到員榮醫療體系員榮醫院求治，員榮資深醫療副院長、泌尿科醫師盧令一安排做內視鏡檢查，看見膀胱變小、粘膜有明顯乳酪狀壞死、輸尿管開口像高爾夫球洞一樣陷下去及尿道變窄，當下懷疑可能是罕見的結核菌感染膀胱和尿道，俗稱肺外結核，採檢報告出爐確定結核菌作崇，即會診胸腔科治療。

員榮醫院感染管制師李亦晨今天指出，結核菌必須在特殊培養基中才能培養，一般結核菌培養檢查要45到60天才能得知結果，陳姓台商採檢後的第24天時就確定是膀胱結核，員榮依規定通報衛生局，並為他做肺部X光與痰液檢查，排除肺部感染。

李亦晨表示，根據文獻記錄，結核菌會侵犯人體很多地方，最常見的是肺部，腎臟、膀胱、骨頭、胃甚至腦部都曾發現感染，幸好陳姓台商的腎臟沒被感染，經治療後也保住膀胱。

陳姓台商的膀胱和尿道被結核菌侵犯的X片。圖／員榮提供
陳姓台商的膀胱和尿道被結核菌侵犯的X片。圖／員榮提供

台商 醫師 衛生局

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