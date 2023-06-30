撐傘也沒用！雨彈狂炸士林 淹水一級警戒

氣象局今日下午針對全台多個縣市發布豪雨特報，再對雙北與桃園發布大雷雨訊息。豪雨、大雷雨來襲，台北市災害應變中心提升為二級開設，市長蔣萬安指出，急促強陣雨讓士林區已達淹水一級警戒，中山北路五段和福林路的交叉路口，現場淹水面積長約30公尺，深度10公分，目前無人員受困。

目前，士林士林捷運站外、中正路223巷大雨不停，路面大面積淹水，民眾儘管撐傘仍被雨淋濕，不少人現在待在騎樓等待雨停。

蔣萬安說，中山、萬華、中正區達淹水二級警戒。預估這波雷擊和強降雨還會持續一段時間，因應災情處理，災害應變中心已二級開設，16個府內外單位派員進駐，各區災害應變中心同步二級開設。

他表示，剛剛在外出行程時，也遇上了大雨。雨勢讓行車視線變得不佳，請出門在外的朋友切勿搶快，留意自身安全，市府會隨時掌握降雨狀況並即時應對。

北市府指出，近下午4點時，北市災情多為小規模局部積淹水災情最多共34件，路樹傾倒8件，相關局處已派員處理中。從目前雷達觀察，北市南側降雨已經趨緩，下水道系統水位陸續下降中，仍有對流系統由新北向北移入北市，士林、北投仍有比較顯著雨勢發生，預期整體雨勢將再持續一小時以上。