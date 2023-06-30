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再談私大學費補助 侯友宜強調：不要做選舉工具

聯合報／ 記者江婉儀張曼蘋／新北即時報導
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（右二）今天到基隆參加社福三好記者會。記者張曼蘋／攝影
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（右二）今天到基隆參加社福三好記者會。記者張曼蘋／攝影

台中市長盧秀燕今受訪表示，支持行政院補助私立大專院校及高中職學費。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表示，不要到選舉最後一年再來做選舉工具，最重要是整個高教制度，要採取公私立慢慢整併來公共化。

侯友宜表示，面對在公私立學費，不要到選舉最後一年再來做選舉工具，最重要是整個高教制度，要採取公私立慢慢整併來公共化，尤其私立學校挑戰很大，私校教職員工何去何從，不是只有一招讓私校退場，更應該思考如何提升教育品質，跟如何帶動國際學子願意到台灣就學，甚至兩岸穩定和平，可以創造更多機會，這才是教育品質提升的最重要目的。

侯友宜說，不然包括這次私立大學學費補助及高中職免學費，加起來有220億，不是只到今年選舉才來補助，變成選舉工具，最重要不但要長期照顧這些族群，更重要是讓高教更放寬，更有品質，才是最主要目的。

基隆市長謝國樑則說，剛剛侯友宜有講，在選舉前提出來的話，其實難免給大家覺得是為了選舉的感覺，民進黨現在是執政黨，直接編入113年預算，相信大家都會很樂見。

侯友宜

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