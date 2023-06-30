午後雷雨驚心動魄！大型對流胞籠罩台北盆地 每分鐘超過350次閃電

午後對流旺盛，中央氣象局針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚4點45分。臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，台北盆地出現大型的對流胞，閃電監測網下午2點40分至2點50分一度測到每分鐘超過350次閃電在台北盆地上空。

「天氣風險 WeatherRisk」今以「驚心動魄的午後雷雨」為題指出，高壓微弱的南風天就是北部午後大雷雨的好發時間，台北盆地出現大型的對流胞，閃電監測網在下午2點40分至2點50分一度測到每分鐘超過350次閃電在台北盆地上空。目前午後雷雨系統正往新北持續移動，稍晚桃園、新北要留意大雷雨發生，聽到雷聲請入室內。

另外，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，強烈雷雨帶正在大台北上空，小心強降雨、雷擊、積淹水，未來1小時請提高警覺。