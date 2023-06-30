聽新聞
test
0:00 / 0:00
午後雷雨驚心動魄！大型對流胞籠罩台北盆地 每分鐘超過350次閃電
午後對流旺盛，中央氣象局針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚4點45分。臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，台北盆地出現大型的對流胞，閃電監測網下午2點40分至2點50分一度測到每分鐘超過350次閃電在台北盆地上空。
「天氣風險 WeatherRisk」今以「驚心動魄的午後雷雨」為題指出，高壓微弱的南風天就是北部午後大雷雨的好發時間，台北盆地出現大型的對流胞，閃電監測網在下午2點40分至2點50分一度測到每分鐘超過350次閃電在台北盆地上空。目前午後雷雨系統正往新北持續移動，稍晚桃園、新北要留意大雷雨發生，聽到雷聲請入室內。
另外，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，強烈雷雨帶正在大台北上空，小心強降雨、雷擊、積淹水，未來1小時請提高警覺。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言