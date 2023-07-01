鞋全家福~輕涼一夏 夏日美學新主張

圖／全家福提供

即日至7/16(日)，鞋全家福全台實體門市揪您一起參與我們【夏日換新 精選鞋特賣】，不論是登山戶外健走鞋、輕夏涼拖鞋，亦或是潮牌運動鞋：KangaROOS、DIADORA、SAUCONY、PUMA、FILA、NIKE、ADIDAS、MIZUNO…等，想換的，鞋全家福都有。

除此之外，還有上班淑女紳士最愛在地名品：LUZZI、GOOD DAY、BONJO、老船長…等，這場初夏盛會就等您來挑選專屬您的夏日美學新主張！

台灣製造，鞋全家福MIT專區特選商品，安心選購

▲鞋全家福MIT協力店，微笑安心保證。 圖／全家福提供

鞋全家福是MIT商品協力商店，我們提供各式MIT商品，就是要行動力挺台灣在地製造商品，因為符合MIT商品需要經過公正機構嚴格把關，要完全符合下列三項標準,才能夠擁有MIT微笑標章。● 符合原產地認証基準● 品質檢驗安全性基準/功能性標準● 商品標示檢視

MIT商品就是訴求“台灣製造/品質保證”，歡迎消費者親臨門市選購或全家福購物網線上選購可以門市取貨，請大家認明<微笑標章>安全健康,品質值得信賴,安心選購!

加入會員參加活動同時，新申辦鞋全家福會員，店內活動價可以搭配【鞋全家福會員】購物享95折折扣，出示會員實體卡或APP條碼還可以將消費金額轉換成會員紅利點數！

鞋全家福實體門市會員招募。 圖／全家福提供

鞋全家福新申辦會員僅開放親至實體門市辦理，新申辦完成並下載鞋全家福APP，自行開卡綁定成功後『手機就是會員卡、而且終身有效』無需擔心遺失或忘記帶卡，只要在結帳時出示實體會員卡或手機APP會員條碼，不限金額都享購物95折優惠，同時可累積紅利點數；

若是首次下載、成功綁定鞋全家福APP的會員，再贈送APP開卡購物金─單筆消費折扣後滿千折百，還能年年領取生日購物金。

◆另外~也別忘了加入鞋全家福Line@官方好友，新好友還可以再領50元購物金！

▲加入鞋全家福Line@官方好友，新好友加入成功立即穫得50元購物金！ 圖／全家福提供

鞋全家福會員專屬好康 1 即日起-7/2會員專屬、LOTTO指定鞋款快閃75折!! 只有兩天！※請注意：▶本活動僅限鞋全家福實體門市有效會員。

▲本活動僅限圖片指定鞋款，非全系列商品。 圖／全家福提供

鞋全家福會員專屬好康2 即日起-7/2會員專屬、LOTTO路跑短褲任選一件$388(原價$590) 只限兩天！手刀快搶※特別注意：▶本活動僅限鞋全家福實體門市有效會員。

▶路跑短褲超輕、防潑水，短褲側邊LOGO貼心安全反光設計，本活動品提供雙色選擇(經典黑/松柏藍)，超適合夏天、愛運動及慢跑的您。 圖／全家福提供

KANGOL專賣店-昂路KANGOL沙鹿概念店昂路KANGOL沙鹿概念店是鞋全家福的品牌通路之一，店內多樣化KANGOL商品，喜愛KANGOL的鐵粉們絕不可錯過。即日起～7/9，昂路精彩年中慶★★全店商品任選2件(含)以上再9折 (襪類除外)，恕不可與其他優惠合併使用★★※請注意：本活動為沙鹿概念店單店專屬活動，不適用昂路其他門市，敬請見諒※

▲昂路KANGOL沙鹿概念店 台中市沙鹿區中山路365巷2號1樓。 圖／全家福提供

舒適購物超便利

鞋全家福線上購物官網下單，除了可以宅配到家、超商取貨，還可以選擇實體門市取貨喔！歡迎多加使用。 圖／全家福提供

▲特別注意：鞋全家福官方購物網活動僅限線上購買，實體門市恕不參與，敬請見諒。 圖／全家福提供

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