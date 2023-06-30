行醫60載！全台首位直腸外科專科醫師 91歲范宏二今榮退

91歲的范宏二是全台首位直腸外科醫師，教導過的醫學生有430多位，培養出許多醫療人才。范宏二今天正式退休，在高雄博田國際醫院舉辦榮退儀式。范宏二說，一生行醫67年，從沒忘記為病患服務的使命，最引以為傲的，是當初將大腸直腸外科引進台灣，給病患更好的治療。

范宏二1970年在美國Ferguson Hospital接受大腸直腸外科專科訓練。回國後，成為台灣第一位受過正式訓練的大腸直腸外科專科醫師。1976年12月林口長庚醫院成立時，聘請范宏二擔任主任，在林口長庚醫院服務10年之久。

1986年高雄長庚醫院成立，范宏二被當時台塑集團長庚醫院創辦人王永慶欽點，擔任高雄長庚醫院首位院長兼科主任，致力於醫學研究、論文發表、臨床醫療，1986年至1996年，10年來都在高雄長庚醫院為民眾服務，後為高雄長庚醫院永久名譽院長。

范宏二後來離開高雄長庚醫院，自行開業依然繼續為民眾看診服務，往後陸續到博正醫院及其他院所服務，最後則是在博田國際醫院繼續為病患看診手術，而范宏二執刀的時間直到2021年9月，高齡89歲才正式封刀。