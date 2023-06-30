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雨彈升級！大雷雨響國家級警報 台北市豪雨狂襲到這時
中央氣象局發布台北市大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息（PWS），持續時間至下午４時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。示警區域：台北市大同區、台北市中山區、台北市士林區、台北市北投區、台北市內湖區。
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布台北市豪雨特報，今天台北市有局部大雨或豪雨，台南以北、東半部地區及高屏山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。
大雨：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。
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