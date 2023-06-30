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警長宣導「行人闖紅燈也要停讓」引公憤 交通部：各自違規各自處罰

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未停讓行人今起提高罰鍰至6000元，違規記點3點，且須上3小時道安講習。本報資料照片
未停讓行人今起提高罰鍰至6000元，違規記點3點，且須上3小時道安講習。本報資料照片

道路交通管理處罰條例修正今天上路，未停讓行人提高罰鍰至6000元，違規記點3點，且須上3小時道安講習。台中市警察局長室粉專「TCPB 局長室」今宣導，「行人闖紅燈，駕駛仍應停讓，俗稱帝王條款」引發反彈。交通部表示，條例未提及例外規定，各自違規各自依規定處罰，如有特殊情況由執法單位認定。

配合未停讓行人加重罰則今上路，「TCPB 局長室」粉專今天宣導，「行人闖紅燈，駕駛仍應停讓，俗稱帝王條款。但行人未按規定因而出車禍，仍需負擔部分肇責」，引發公憤。

民眾質疑，現行規定行人違規闖紅燈穿越馬路依法開罰500元，若使用手機造成交通阻礙開罰300元，但駕駛若差點撞到行人就要罰6000元，且無論行人是否違規都要罰，不符合比例原則。「朔風法律 N.W.Lawyer / 何孟臨律師」臉書粉專更質疑，以前常聽揶揄說「紅綠燈只是參考用」，現在他感受「不對，紅綠燈應該是照明用」。

交通部表示，根據道交條例第44條，「汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰」。其中，未提及例外規定，各自違規可各自依規定處罰，也就是行人恐怕吃上闖紅燈罰單，駕駛同樣會開未停讓罰單，如有特殊情況由執法單位依實際狀況認定。

交通部也說，未停讓行人執法標準延續現行規定，以車輛與行人間隔3公尺為標準，未區分大小路口，但僅限於從行人「前方」穿越，若從行人「後方」穿越，並不會開罰。

道路交通管理處罰條例修正今上路，在未停讓行人部分，小型車罰鍰提高至6000元；未停讓帶白手杖或導盲犬的視障者優先通過，小型車、大型車一併提高至7200元。若因未停讓發生事故造成死傷，輕傷罰7200元、重傷1萬8000元、死亡3萬6000元。另也新增行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌交岔路口，不依規定停讓開罰600元至1800元。

台中市警察局長粉專宣導，行人闖紅燈，駕駛仍應停讓，如果出車禍，行人負擔部分肇責。圖／取自臉書「TCPB 局長室」
台中市警察局長粉專宣導，行人闖紅燈，駕駛仍應停讓，如果出車禍，行人負擔部分肇責。圖／取自臉書「TCPB 局長室」

交通部 紅綠燈 罰單

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