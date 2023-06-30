時力黨團主張駕照分級 朝「交通零死亡願景」前進
時代力量立法院黨團今天舉行公聽會，時力黨主席王婉諭表示，別於過去重視處罰以及限制的舊思維，時力提出正面鼓勵的方式來引導當下的交通環境，主張駕照分級制度，及對駕駛制度的重新檢討。時力黨團表示，正陸續舉辦公聽會，希望比照多益顏色分級制度，研擬一套駕照分級制度，目前尚未成形，還在討論中。
王婉諭強調，交通安全議題並非交通部單一部會就可以作主，作為立法委員，讓跨部會對話並且建立制度是責任，期許這次用胡蘿蔔來彌補棍子，讓台灣的交通環境可以脫離第三世界。
時力立委陳椒華表示，「執法並不是錯，但單單依賴處罰那就是大錯特錯」，處罰之外的另外兩項重點是工程與教育，而完善的駕訓制度就是教育的一部分。她指出，駕訓監理制度分成「前、後」兩個層次，考照前、考駕照過程過於形式化，各種「原場考照」、用考試技巧取代理解，導致考完跟上路開車是兩回事。
時力立委邱顯智表示，面對交通改革，執政黨最近也提出了許多政策，包含行人通過行穿線的停讓，警政署預告要更加嚴格執法，從「全面停讓」到「近端停讓」等宣示。但這些政策缺乏配套引發不少爭議，第一線員警不知道如何執法，駕駛人也看不見遠端的行人何時踏上行穿線。
陳椒華認為，面對急遽惡化的交通暴力，應重審「過去的方便是否淪為便宜行事」？這是最壞的年代，也是最好的年代，期許各界一起努力，共同打贏這場交通戰爭。
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