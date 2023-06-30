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雨彈升級！北市大雷雨狂襲到這時 5區列示警區域

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台北市雙溪山區暴雨「國家級警報」響 北北基大雷雨轟炸1小時

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局發布台北市、新北市、基隆市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。本報資料照片
中央氣象局發布台北市、新北市、基隆市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。本報資料照片

中央氣象局發布台北市、新北市、基隆市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：基隆市七堵區，台北市松山區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、內湖區、士林區、北投區，新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、金山區、萬里區。

中央氣象局發布「山區暴雨」國家級警報。氣象局針對台北市雙溪（楓林橋與碧溪橋）發布災防告警，持續時間至下午4時45分。內容為：「您所在的鄰近區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，請注意可能的影響。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全」。

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天大台北、苗栗至台南、台東地區及桃竹山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局

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