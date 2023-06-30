確保都可買到雞蛋 陳吉仲：建立6000萬顆雞蛋冷鏈庫存

農委會因應國內缺蛋，啟動雞蛋短期專案進口，目前進口蛋庫存多達800萬顆。農委會主委陳吉仲今受訪時說，國內雞蛋需求與供應量仍有一段距離，由專案進口補足。農委會將建立6000萬顆雞蛋冷鏈庫存，並透過庫存動態調整，確保民眾都可以買到雞蛋。

陳吉仲今天上午參與位於台中市霧峰區的農委會農業試驗所舉辦的「三十而立，飲水思『原』國家寶藏的傳承與應用」國家作物種原庫成立30周年活動。

陳吉仲說明，農委會針對雞蛋供需，每周三發布國內雞蛋生產數量，每日需求量約12萬箱、2400萬顆，並依季節波動，例如暑假學校供餐減少，與現在國內供應量11.4萬多箱還有距離，不足由專案進口補足。

陳吉仲指出，農委會調整冷鏈庫存，經與學者、專家討論後，盼透過庫存，國內生產和進口維持民眾雞蛋需求，因此需要建立6000萬顆雞蛋的冷鏈庫存。當進口和國內生產可以多調節時，就會進入冷鏈庫存，未來將透過庫存動態調整，確保民眾都可以買到雞蛋。