不滿停讓行人加重罰則無配套 計程車駕駛繞行交通部抗議

道路交通管理處罰條例修正今天上路，未停讓行人提高罰鍰至6000元，違規記點3點，且須上3小時道安講習，但有部分職業駕駛認為配套措施不完善，今天上午邀集10多輛計程車繞行交通部抗議，並遞交陳情書，認為交通部應做好各路口人車分流；此外，計程車若在路口或並排候客易被記點，呼籲增設計程車停車點，並改善檢舉制度。

十多名計程車司機今天上午駕駛計程車，繞行交通部鳴放喇叭抗議，不滿未停讓行人加重罰鍰無相關配套，增加職業駕駛困擾，並高喊交通部長王國材下台。對此，交通部路政司則派員接下陳情書未特別回應。

有計程車駕駛說，交通部在加強停讓行人制度之餘，應做好各路口人車分流，避免以擴大執法的方式造成困擾；此外，計程車上下車無停車點，許多乘客會在公車站牌或路邊紅線攔停計程車，交通部應提供駕駛可遵守法規，或增設計程車停車點，而非齊頭式要求改善。