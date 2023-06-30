聽新聞
test
0:00 / 0:00
不滿停讓行人加重罰則無配套 計程車駕駛繞行交通部抗議
道路交通管理處罰條例修正今天上路，未停讓行人提高罰鍰至6000元，違規記點3點，且須上3小時道安講習，但有部分職業駕駛認為配套措施不完善，今天上午邀集10多輛計程車繞行交通部抗議，並遞交陳情書，認為交通部應做好各路口人車分流；此外，計程車若在路口或並排候客易被記點，呼籲增設計程車停車點，並改善檢舉制度。
十多名計程車司機今天上午駕駛計程車，繞行交通部鳴放喇叭抗議，不滿未停讓行人加重罰鍰無相關配套，增加職業駕駛困擾，並高喊交通部長王國材下台。對此，交通部路政司則派員接下陳情書未特別回應。
有計程車駕駛說，交通部在加強停讓行人制度之餘，應做好各路口人車分流，避免以擴大執法的方式造成困擾；此外，計程車上下車無停車點，許多乘客會在公車站牌或路邊紅線攔停計程車，交通部應提供駕駛可遵守法規，或增設計程車停車點，而非齊頭式要求改善。
道路交通管理處罰條例修正今上路，除了提高未停讓行人罰則，也提高無照駕駛罰鍰上限至2萬4000元、危險駕駛罰鍰上限至3萬6000元，另恢復13項民眾檢舉違規項目，包括在人行道違規（臨時）停車；行近未設行車管制號誌行人穿越道，不減速慢行；起駛前不讓行進中車輛、行人優先通行；不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言