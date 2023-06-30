快訊

環球科大明年停辦退場 創辦人痛批：比共產黨還共產黨

雨彈升級！北市大雷雨狂襲到這時 5區列示警區域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿停讓行人加重罰則無配套 計程車駕駛繞行交通部抗議

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
10多輛計程車今天上午繞行交通部鳴放喇叭抗議。圖／號召人劉鴻樟提供
10多輛計程車今天上午繞行交通部鳴放喇叭抗議。圖／號召人劉鴻樟提供

道路交通管理處罰條例修正今天上路，未停讓行人提高罰鍰至6000元，違規記點3點，且須上3小時道安講習，但有部分職業駕駛認為配套措施不完善，今天上午邀集10多輛計程車繞行交通部抗議，並遞交陳情書，認為交通部應做好各路口人車分流；此外，計程車若在路口或並排候客易被記點，呼籲增設計程車停車點，並改善檢舉制度。

十多名計程車司機今天上午駕駛計程車，繞行交通部鳴放喇叭抗議，不滿未停讓行人加重罰鍰無相關配套，增加職業駕駛困擾，並高喊交通部長王國材下台。對此，交通部路政司則派員接下陳情書未特別回應。

有計程車駕駛說，交通部在加強停讓行人制度之餘，應做好各路口人車分流，避免以擴大執法的方式造成困擾；此外，計程車上下車無停車點，許多乘客會在公車站牌或路邊紅線攔停計程車，交通部應提供駕駛可遵守法規，或增設計程車停車點，而非齊頭式要求改善。

道路交通管理處罰條例修正今上路，除了提高未停讓行人罰則，也提高無照駕駛罰鍰上限至2萬4000元、危險駕駛罰鍰上限至3萬6000元，另恢復13項民眾檢舉違規項目，包括在人行道違規（臨時）停車；行近未設行車管制號誌行人穿越道，不減速慢行；起駛前不讓行進中車輛、行人優先通行；不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行等。

計程車駕駛不滿未停讓行人提高罰則無配套。圖／號召人劉鴻樟提供
計程車駕駛不滿未停讓行人提高罰則無配套。圖／號召人劉鴻樟提供

計程車 交通部長 情書 人行道

延伸閱讀

真費工！新竹搭客運80公里北上新北闖空門 3次得手百萬財物

第2季新車安全評等結果出爐 HONDA CR-V僅獲3星

運輸資安事件頻傳 交通部修法「入侵核心系統」可處7年徒刑

喝掛全裸驚醒旁躺陌生男 遭硬上被辱「你這Old lady」

相關新聞

平均每天47人罹患大腸癌 太晚確診「存活率不到2成」

大腸癌連續15年位居國人癌症發生第一位，早期大腸癌無明顯症狀，也不易被發現，可透過篩檢提早發現異常。國健署資料分析顯示，...

確保都可買到雞蛋 陳吉仲：建立6000萬顆雞蛋冷鏈庫存

農委會因應國內缺蛋，啟動雞蛋短期專案進口，目前進口蛋庫存多達800萬顆。農委會主委陳吉仲今受訪時說，國內雞蛋需求與供應量...

行醫60載！全台首位直腸外科專科醫師 91歲范宏二今榮退

91歲的范宏二是全台首位直腸外科醫師，教導過的醫學生有430多位，培養出許多醫療人才。范宏二今天正式退休，在高雄博田國際...

雨彈升級！大雷雨響國家級警報 台北市豪雨狂襲到這時

中央氣象局發布台北市大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息（PWS），持續時間至下午４時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴...

好市多A肝莓果風波暫時落幕 11例通報全數排除

疾管署監測好市多A肝莓果一案暫時告一段落。由於4月底好市多陸續發生冷凍莓果驗出A肝病毒，疾管署因此監測「通報急性A肝且發...

警長宣導「行人闖紅燈也要停讓」引公憤 交通部：各自違規各自處罰

道路交通管理處罰條例修正今天上路，未停讓行人提高罰鍰至6000元，違規記點3點，且須上3小時道安講習。台中市警察局長室粉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦