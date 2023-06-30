秀傳體系總裁黃明和捐千萬 台大醫院將購置微創設備

今年是秀傳醫療體系成立50周年，秀傳體系總裁黃明和出版新書「做蒼生之大醫」，今舉辦新書感恩分享會，並於會中宣布捐贈台幣一千萬予台灣大醫院。台大院長吳明賢表示，將效法秀傳醫院推展微創手術的精神，把經費用於優化台大的機器人手術系統，除將購置機器人輔助手術系統，也會將款項用於人員訓練。

今天新書分享會中，主持人突然宣布黃明和將捐贈一千萬元回饋母校台大醫院，台下眾多台大醫院出身的醫師以及與會貴賓爆出驚呼：「哇！」隨後身為國內腸胃權威的吳明賢上台表示，彰濱秀傳醫院雖位於南部偏鄉，但許多技術領先全台，例如全台第一台震波碎石設備，就是秀傳引進，能用於肝內結石等治療。

秀傳醫院也是全國最先引進達文西機械手術的醫院之一，今年三月與法國結盟的「亞洲遠距微創手術中心」引進「Hugo™機器人輔助手術系統」。吳明賢說，台大醫院國際會議中心地下室就是台大的「機械人手術中心」，今獲黃明和慨捐一千萬元，除了優化既有設備，也將用於機器人輔助手術系統，讓患者能有更多治療選擇。

吳明賢也表示，秀傳體系承襲美國梅約診所以病人為中心、全人醫療兩項重要理念，專注醫療、引進先進技術，為民奉獻的精神更讓人佩服，「大家常說上醫醫國，但學長（指黃明和）讓台大看見世界，也讓世界看見台灣。」

衛福部健保署長石崇良則表示，除了近期大眾關注費用高達4900萬元的罕病基因治療納入健保，健保署也在三月將部分達文西手術納入給付，幾乎同一時間，彰濱秀傳引進機器人輔助手術系統，且2008年就已設置微創手術訓練中心，近年很夯的遠距醫療，秀傳十多年前就在做，令人敬佩。