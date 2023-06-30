低視力服務機構設址台中惠明 助低視力生輔具補助

中部首座「低視力服務機構」今在惠明盲校成立，結合擴視機、包覆式濾光眼鏡等輔具設備，提供惠明盲校3單位共200多位低視力生視力檢測，下月起，全國低視力民眾可採預約檢視，弱勢戶有機會獲得輔具補助。

台灣中部首座視覺服務及低視力服務中心，今天上午在惠明盲校設立，由國際獅子會300-C1區與台中市驗光師公會合作，設立輔具評估、教導使用和生活重建等項目。

台中市驗光師公會監事許淑貞表示，多數低視力兒童，家長能第一時間察覺、積極治療，臨床上，許多低視力社會人士礙於醫療資源受限，進一步積極的輔具設備輔助、缺乏低視力門診追蹤，而成立「低視力服務機構」有望進一步協助低視力成人改善或維持視力，穩定生活品質。

惠明盲校表示，學校、育幼院與教養院共計200多位視障盲生能受惠，每學期新舊生能透過檢測，進一步了解低視力改善狀況，除避免視障生舟車勞頓風險，也能及時並客製化改善弱視生的視力保健。

台中市驗光師公會理事長謝孝杭表示，中心設有擴視鏡、包覆式濾光眼鏡等特殊輔具，能讓視障生媒合到特殊輔具，同時驗光師提供詳細檢查，改善或維持現有視力。