推廣歌仔戲傳統技藝 新北紀錄王束花戲齣人生

出生於台南歌仔戲世家的王束花，自幼習藝並隨家人登台演出，20歲時留有一頭及膝秀髮得長髮小生美名，1970年與丈夫林竹岸共創民權歌劇團，終身致力於傳唱歌仔戲及培養新血，新北市文化局長張䕒育今表示，為推廣傳統表演歌仔戲，發行《花樣腹內人生戲－王束花口述歷史影像紀錄》，揭開歌仔戲保存者王束花藝師心路歷程。

兩夫妻表演時，林竹岸任頭手弦吹，王束花活戲開演，婦唱夫奏，默契十足，成為傳統表演藝術界的佳話。新北市文化局為推廣傳統表演藝術歌仔戲，發行《花樣腹內人生戲－王束花口述歷史影像紀錄》，紀錄片以王束花藝師本人自述加上家人、團員、專家學者口述其技藝精華、特色所在，完整展現王束花藝師的藝術成就。

此外，紀錄片收錄其擔任「講戲先生」不私藏的精華教學片段、早年唱戲、演出的影像以及臺下功夫精采花絮、現任「民權歌劇團」團長林金泉、當家小旦林嬋娟分享其父母林竹岸藝師及王束花藝師對劇團的付出等內容，「視團員如己出」的精神間接影響他對待團員、劇團的態度，著實感受到藝師在歌仔戲傳承的使命感。