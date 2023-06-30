阿斯巴甜恐有致癌風險 食藥署：密切注意WHO正式報告

可樂、口香糖中常添加的阿斯巴甜恐有致癌危機。外媒報導，世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究中心（IARC）將於今年7月將常用的甜味劑阿斯巴甜列入可能致癌物，不過制定個人安全攝取量建議的WHO食品添加物聯合專家委員會（JECFA）評估報告，將於7月中才會公布。衛福部食藥署表示，將會密切注意IARC與JECFA正式公布之評估報告，及國際間後續的准用情形，作為修正參考。

食藥署表示，阿斯巴甜為L-天門冬胺酸和L-苯丙胺酸二肽的甲基酯結構，屬非碳水化合物類的人造甜味劑，甜度為蔗糖的200倍。於國際上，聯合國食品標準委員會（codex）、歐盟、美國、日本等皆核准使用於食品添加。

食藥署指出，阿斯巴甜因甜度高、甜味純正，不致齲齒，熱量低，主要添加於飲料、口香糖的使用，許多糖尿病患者、減肥人士都以阿斯巴甜做為糖的代用品，但當中因含有胺基酸中的苯丙胺酸，苯酮尿症患者無法代謝此胺基酸，因此必須避免接觸；且高溫會使其分解而失去甜味，阿斯巴甜不適合用於烹煮和熱飲。

食藥署表示，目前我國可於各類食品視需要「適量」使用阿斯巴甜，若有添加阿斯巴甜的食品（包括代糖錠劑及粉末），包裝應以中文顯著標示「苯酮尿症患者」不宜使用。食藥署表示，將會密切注意IARC與JECFA正式公布之評估報告，及國際間後續之准用情形，作為評估檢討修正阿斯巴甜使用範圍及限量規範之參考。