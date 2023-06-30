台南白河綠竹筍拍賣創每公斤450元天價 農民說一級品要這樣挑

台南市白河區出產蓮子，素有「蓮鄉」稱號，但一般人不知道的是，白河也是綠竹筍的主要產地，且透過農會的共同運銷，白河綠竹筍幾乎全銷往北部拍賣市場，品質極佳，一級品還曾創下每公斤450元的拍賣天價，也成為攤商、餐廳及饕客最愛，這珍味南部鄉親反而很難吃到，白河農會將在7月9日於農會前廣場舉辦推廣活動，打響白河綠竹筍招牌。

農糧署南區分署長羅正宗表示，南市綠竹筍以白河、南化、關廟為主要產地，其中白河種植面積約688公頃，產量近5500公噸，白河農會補充，目前白河有兩個竹筍產銷班，筍農近200人，且栽種歷史悠久，從1993年就開始共同運銷機制，將竹筍分為6級，運往北部果菜市場拍賣，做出口碑，北部人都知道白河出好筍，反而南部人較難吃到白河竹筍。

每年4月到7月是綠竹筍產期，農民凌晨就得摸黑上山採掘竹筍，再載運到農會的集配場，現場清洗，根據竹筍個頭大小、形狀逐一分類，依據不同分級裝入不同顏色的網袋，並浸泡在大水桶中、放入溫度在接近攝氏零度的冷凍庫保鮮，最後裝箱集運到北部拍賣，近年冷鏈運輸更臻完備，讓竹筍品質更出色。