總是擔心行李無法上機？網友熱議搭飛機注意事項大公開

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「搭飛機注意事項排行」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的搭飛機注意事項有哪些。

不少人在出遊前，除了滿懷興奮與期待之情外，多多少少也會感到焦慮，特別是搭飛機前，常常會擔心東西是否都帶齊全、抑或自己是否帶了不符規定的物品。你也有這樣的困擾嗎？本次我們便整理了搭飛機注意事項排行，快來看看自己能不能順利過關吧！

液體、嬰兒食品最讓網友擔心！ 個人衛生刀具需注意拖運規則 ▲ 網友熱議的搭飛機注意事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「搭飛機注意事項」的相關討論，發現受到最多網友關注的話題是上機時「隨身攜帶液體容量」。根據現行規定，裝有液體的容器必須小於100毫升，且上機前須事先將所有液體物品收納至一公升以下的透明塑膠袋內。

因為航空規定相當複雜，就有第一次出國的網友相當擔心行李不能上機，發文詢問網友自己的液態口紅、氣墊粉餅、睫毛膏等產品算不算液體，吸引有出國經驗的網友回覆：「算，隨身攜帶液體單罐不超過100ml，且加總不超過1L就可以上機」，且該網友也補充，法規規定要裝在20x20cm的透明夾鏈袋中，雖然台灣機場較不會嚴格計算袋子大小，但到了國外就不一定，因此還是建議民眾準備符合規定的透明夾鏈袋，避免因不符標準而無法如期登機。

網上也有許多新手爸媽想要帶強褓中的嬰兒出國遊玩，但小於兩歲的嬰兒通常還在食用副食品，因此外出時也須考量寶寶要吃的食品攜帶是否方便，讓不少網友十分關注「嬰兒食品」能否上機的相關話題。

而其實嬰兒食品是可以上飛機的，但必須記得若有攜帶相關物品需要事先向航警報備，網友也特別提醒父母須格外注意，寶寶的副食品必須在飛機落地前就食用完畢，才不會導致某些食物不能入境特定國家的問題。

有網友因為初次帶新生兒出國，非常擔心嬰兒食品不能帶上飛機，會令寶寶整趟旅程肚子餓吵鬧，因此上網尋求網友經驗分享以求心安，就引來有相關經驗的網友留言建議，首次帶寶寶出門的父母不要因為害怕副食品不夠就帶得太多，以免在旅途中吃不完造成浪費。不管是首次搭乘飛機，或者是經驗老道的空中飛人，都可能在搭乘飛機時遇到行李不能上機的窘境。

建議民眾在搭飛機前做足功課，若有不確定能否上機的物品也可以上民航局官網確認，或是直接洽詢相關機構人員，讓你無痛通關！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「搭飛機注意事項排行」相關討論則數。觀測期間： 2023/03/09-2023/06/08，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、Podcast評論、部落格（排除抽獎文）

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