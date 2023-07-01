快訊

黑人前經紀嗆大牙 「到處跟球員睡」苦苓搖頭：沒這認知早點閹割

日圓「換匯絕佳時點到」 投信教你股價、匯差兩頭賺

受害者25人↑將接力提告 律師預言「NONO下場」：很難全過關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總是擔心行李無法上機？網友熱議搭飛機注意事項大公開

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
總是擔心行李無法上機？網友熱議搭飛機注意事項大公開 圖片來源/unsplash
總是擔心行李無法上機？網友熱議搭飛機注意事項大公開 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「搭飛機注意事項排行」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的搭飛機注意事項有哪些。

不少人在出遊前，除了滿懷興奮與期待之情外，多多少少也會感到焦慮，特別是搭飛機前，常常會擔心東西是否都帶齊全、抑或自己是否帶了不符規定的物品。你也有這樣的困擾嗎？本次我們便整理了搭飛機注意事項排行，快來看看自己能不能順利過關吧！


液體、嬰兒食品最讓網友擔心！ 個人衛生刀具需注意拖運規則

▲ 網友熱議的搭飛機注意事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議的搭飛機注意事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「搭飛機注意事項」的相關討論，發現受到最多網友關注的話題是上機時「隨身攜帶液體容量」。根據現行規定，裝有液體的容器必須小於100毫升，且上機前須事先將所有液體物品收納至一公升以下的透明塑膠袋內。

因為航空規定相當複雜，就有第一次出國的網友相當擔心行李不能上機，發文詢問網友自己的液態口紅、氣墊粉餅、睫毛膏等產品算不算液體，吸引有出國經驗的網友回覆：「算，隨身攜帶液體單罐不超過100ml，且加總不超過1L就可以上機」，且該網友也補充，法規規定要裝在20x20cm的透明夾鏈袋中，雖然台灣機場較不會嚴格計算袋子大小，但到了國外就不一定，因此還是建議民眾準備符合規定的透明夾鏈袋，避免因不符標準而無法如期登機。

網上也有許多新手爸媽想要帶強褓中的嬰兒出國遊玩，但小於兩歲的嬰兒通常還在食用副食品，因此外出時也須考量寶寶要吃的食品攜帶是否方便，讓不少網友十分關注「嬰兒食品」能否上機的相關話題。

而其實嬰兒食品是可以上飛機的，但必須記得若有攜帶相關物品需要事先向航警報備，網友也特別提醒父母須格外注意，寶寶的副食品必須在飛機落地前就食用完畢，才不會導致某些食物不能入境特定國家的問題。

有網友因為初次帶新生兒出國，非常擔心嬰兒食品不能帶上飛機，會令寶寶整趟旅程肚子餓吵鬧，因此上網尋求網友經驗分享以求心安，就引來有相關經驗的網友留言建議，首次帶寶寶出門的父母不要因為害怕副食品不夠就帶得太多，以免在旅途中吃不完造成浪費。不管是首次搭乘飛機，或者是經驗老道的空中飛人，都可能在搭乘飛機時遇到行李不能上機的窘境。

建議民眾在搭飛機前做足功課，若有不確定能否上機的物品也可以上民航局官網確認，或是直接洽詢相關機構人員，讓你無痛通關！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「搭飛機注意事項排行」相關討論則數。
觀測期間： 2023/03/09-2023/06/08，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、Podcast評論、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

社群 嬰兒

延伸閱讀

他把飛機當房子住 1年等於來回月球6次！9百萬買終身機票飛列國1.2萬次：此生最好的投資

張國煒：星宇是航空奇葩 今年損平拚明年上市

張國煒：星宇挺過疫情業界奇葩 空巴波音都稱不容易

7/27萬安46號演習 下午1點半起半小時車停人疏散

相關新聞

整理包／10縣市社福卡今起可搭台鐵 11大QA一次查

除了3大生活圈通勤月票今天正式啟用，台鐵局今天起開放10個縣市社福卡點數搭乘指定列車，鼓勵領有社福卡的國人樂活、樂遊及樂...

慎防午後大雷雨 吳德榮：持續炎熱下周注意極端高溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣附近盛行偏南風，低層水氣多、大氣...

TPASS1200月票基北北桃啟用 基隆通關順利也有不少「嗶嗶叫」

交通部推動TPASS1200通勤月票今天啟用，基北北桃生活圈台鐵乘車範圍從縱貫線從基隆站到桃園新富站，宜蘭線八堵 到福隆...

整理包／3大生活圈通勤月票今天啟用 13大QA一次查

3大生活圈通勤月票今天正式上路，聯合新聞網針對民眾可能會有的疑問，整理相關問答，提供參考。

基北北桃1200定期票今上路 台鐵、機捷只能走臨時通道

基北北桃1200定期票今天啟用，台鐵、機場捷運因為使用臨時通道，首日將面臨引導乘客挑戰，不過由於接連２天都是假日，桃園市...

眼前一片霧可能得了白內障 及早就醫別讓白霧成全黑

隨著年齡增長或疾病等因素，水晶體混濁導致視線不良，眼前一片霧茫茫，就是所謂的「白內障」，一般民眾總會忽略早期症狀，等到白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦