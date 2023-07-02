懷孕吃什麼、可以運動嗎？整理孕期媽咪最關心的5大QA

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「孕期常見QA」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大孕期QA。懷孕對於許多人而言是個十分奇妙的過程，而許多媽媽們在意識到肚子裡有一個新生命時，除了喜悅之外也會衍生出不少疑問和擔憂，本次我們便蒐集了最常見的孕期QA，一起來看看吧！

「孕期不適」 成媽咪們熱議話題 「飲食禁忌」為胎兒健康避免酒類、生食 ▲ 網友熱議的五大孕期QA 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月內網路上與孕期相關的問答和討論，發現大部分媽媽們在懷孕時，最關心的問題便是孕期間將面臨哪些不適狀況，而對此便有醫師說明，隨著胎兒的發育及體內荷爾蒙改變，孕婦的生心理狀況都可能受到影響，包含孕吐、身體痠痛、情緒起伏大與疲倦嗜睡等都是十分常見的不適症狀，不過實際情況又因個人體質而有所不同。

日前也有網友在討論區發文，提到自己懷孕將滿五個月時恰巧遇上感冒，除了發燒外「腰痛、恥骨痛也伴隨而來」、「完全吃不下東西，吃什麼吐什麼，昨天凌晨還被下肢痠痛痛醒」，引來不少有相似經歷的人表達對其感同身受，直呼孕期各種不適症狀「真的好難熬」。

同時，也有許多網友對於懷孕期間可否運動感到好奇，有醫師便解答，在充份瞭解自己身體結構轉變、且經評估胎兒狀況穩定的情況下，孕婦們可以依循序漸進的方式從事相對溫和、非高風險的運動，例如慢走或瑜珈等都頗為適合。

有網友發文請益懷孕中適合做哪種運動，便有人分享「我是從16週開始上皮拉提斯，每次都有全身舒展開來的感覺，很棒」，還有人建議可依身體狀況選擇強度適中的重訓課程，認為適當地活動筋骨對於緩解孕期間的腰痠背痛非常有效。

而提到孕期間的飲食，許多媽媽們也很在意該補充哪些營養、又有哪些東西屬於不能碰的禁忌，就有醫師建議孕婦應均衡攝取六大類食物，包含全榖雜糧類、蛋白質、優質脂肪與各式蔬果等等，盡量以「天然食物」為主；至於酒類、生食則須盡量避免，因酒精可能會導致胎兒發育異常，而生食若未經完善處理，也可能有寄生蟲或農藥殘留，對孕婦和寶寶的健康帶來負面影響。

日前便有網友提到自己非常愛吃生魚片，懷孕中也經常嘴饞，引來其他網友回應「我很想吃但我不會吃，不想拿小孩的生命冒險」，鼓勵她只要忍耐十個月就好。

除了上述問題，「孕期間能否有性生活」、「孕期出血是否正常」等也都是孕婦們常有的疑惑，可見許多媽媽們期待新生命到來的同時，也對生活上的轉變感到既緊張又擔憂。孕期間遇到任何疑慮時，除了參考網友的建議外，也別忘了適時諮詢專業醫師建議，祝福各位媽媽們都能平安健康地與寶寶見面！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「孕期常見QA」相關討論則數。觀測期間：2023/03/14-2023/06/14，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、Podcast評論、部落格（排除抽獎文）

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