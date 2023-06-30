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甜味劑阿斯巴甜恐致癌 醫師：代糖不宜完全取代糖分

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
可口可樂zero汽水含有阿斯巴甜等甜味劑。記者李青縈／攝影
可口可樂zero汽水含有阿斯巴甜等甜味劑。記者李青縈／攝影

外媒報導代糖「阿斯巴甜」世界衛生組織旗下國際癌症研究機構將被定義為「可能對人類致癌」。中華民國糖尿病衛教學會秘書長、成大醫院糖尿病防治中心主任歐弘毅表示，不只有WHO公布的風險，先前針對其他代糖研究也會增加脂肪肝風險，有不良的代謝反應，因此建議糖尿病病人減少代糖攝取。

「阿斯巴甜」存在多種產品中，如健怡可樂、口香糖、可爾必思蘇打等皆有。世衛組織旗下癌症研究部門針對阿斯巴甜的安全審查，預計將在7月發佈報告。歐弘毅說，從代糖觀點來看，沒有熱量增加，但是不同代糖都會有不同反應不利反應，有的會致癌有的是影響代謝。

歐弘毅說，他先前有做針對三氯蔗糖的代糖研究，發現會增加脂肪肝風險；而本土研究也發現阿斯巴甜會影響胎盤發育。不建議糖尿病人全部用代糖取代一般糖分攝取，應該直接減少攝取糖分。

糖尿病 脂肪 癌症

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