視察竹北水資中心 蔡英文：竹科擴建 用水需求只會越多

蔡英文總統今天前往竹北水資源回收中心視察第二期工程，她提到竹科擴建及台積電2奈米廠將落成，都會讓新竹地區的用水需求越來越多，因此也囑咐新竹縣長楊文科及竹縣府團隊，繼續執行竹北水資中心後續計畫，並推動跨縣市合作，與新竹市客雅水資中心一同提供更穩定的產業用水。

蔡英文指出，竹北是一個發展最快的城市，因此汙水下水道的建設也要加速進行，希望把竹北建設成全台灣有最先進基礎建設的城市，以及擁有供水穩定基礎建設，更希望新竹地區的再生水廠能夠更快速地建構，因為穩定供水對民生及產業很重要，政府非常重視新竹的發展，一定會把新竹的基礎建設做好，為產業發展打下穩固基礎。

內政部次長吳堂安簡報表示，竹北水資源回收中心第二期工程總經費約5.1億元，中央補助92%約4.7億元，由「污水下道第六期建設計畫」公務預算支應，已於今年3月開始試運轉，每天能處理竹北地區的汙水量由2萬噸，倍增至4.5萬噸。

考量氣候變遷及國內水資源開源，中央也於新竹地區首度推動「跨縣市聯合供應再生水計畫」，以穩定新竹供水目標，由內政部與地方共同合作再生水廠興建工程，利用不受降雨豐枯影響、水量穩定的公共汙水處理廠汙水作為再生水源，作為緩解水情緊張時的應變辦法。

考量新竹的產業發展需求及趨勢，中央力促新竹縣與新竹市建立「跨縣市聯合供應再生水」合作模式。蔡英文今也特地囑咐新竹縣府持續努力，讓再生水的供應與運用更具調度彈性，也可滿足民生與產業用水需求，同時兼顧民眾用水權益及經濟發展。

吳堂安指出，除了竹北水資中心，參與聯合供應的還有新竹市客雅水資中心，及新竹縣竹東水資中心，民生汙水經水資中心高階處理，就能轉化為符合高科技產業製程用水標準的再生水。

目前內政部營建署也辦理後續計畫，預計2027年竹北水資中心每天可供2.2萬噸再生水給竹科，2030年每天可達2.5萬噸，竹東及客雅2028年每天可聯合供應1.87萬噸再生水，作為竹科擴建後的用水需求。