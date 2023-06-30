澎湖追風音樂節819登場 3大金曲歌后超強卡司High翻

第八屆澎湖秋瘋季觀光系列活動最大亮點之一的「2023澎湖追風音樂節」，將於8月19日於觀音亭園區登場，由於去年有10萬遊客齊聚，今年澎湖國家風景管理處加碼，邀請3大金曲歌后蔡健雅、謝金燕和A-Lin等17組超強卡司陣容，High翻酷夏，預計將吸引破10萬人次觀光人潮。

去年首次推出的「2022澎湖追風音樂節」光環境，即榮獲美國MUSE國際設計大獎概念設計－展覽與活動項目最高榮譽「鉑金獎」，讓澎湖躍上國際，今年將以「光島盛典」為主題，融合澎湖東北季風特色、音樂、人文特色，並結合地景文化、海底世界等，讓遊客感受熱情的菊島風光。

澎管處指出，光環境以獨特的海風為號召，透過音樂節與光環境結合，主題概念設定為「光島盛典」，融入「風」、「光」、「音樂」與「故事」的元素，設計上以澎湖生態結合在地「海生物」、「島嶼」、「海洋」建構，並開啟「海、島」模樣，展現充滿魅力的秋季澎湖，白天有沙灘、陽光、比基尼，夜晚則有微風、燈美、音樂聲，另外也首次結合澎湖地景文化製成會移動的燈藝，打造嘉年華花車，讓遊客彷彿置身在巴西嘉年華般的盛典。

澎管處許宗民處長表示，去年澎湖追風音樂節吸引超過10萬名遊客齊聚澎湖，為澎湖帶來可觀的觀光效益，今年特別加碼活動預算，邀請超過17組超強卡司陣容，包含蔡健雅、謝金燕、A-Lin、旺福、五堅情等超強卡司陣容，希望延續熱潮，預計將創造超越去年盛況，為澎湖注入一波觀光人潮。

此外，7月14日、15日即將在澎湖林投沙灘登場的「2023澎湖黃金海岸音樂嘉年華」，為「2023澎湖追風音樂節」作暖身，澎管處邀請麋先生、玖壹壹、原子邦妮等，兩天共10組超強獨立音樂演出團體陣容，讓大、小朋友一飽耳福，high翻澎湖。