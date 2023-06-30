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今起3天午後慎防大雷雨 北部未來1周恐熱過中南部

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局提供未來一周雨量變化。圖／氣象局提供
中央氣象局提供未來一周雨量變化。圖／氣象局提供

中央氣象局表示，未來一周天氣單純，各地上午都是晴朗炎熱，北台灣及宜蘭地區高溫將超過中南部地區；午後對流發展明顯要留意較大雨勢，尤其今起一連3天大台北地區、北部及中部近山區要慎防大雷雨，下周二起將延伸至東部山區。

氣象預報員官欣平表示，今天、周末、下周一、周三轉西南風，東南部、南部地區及恆春半島有局部降雨，東南部地區清晨至上午也有零星雨，其他各地為多雲到晴天氣，平均溫度高，午後要留意對流發展。

官欣平指出，未來一周各地上午都是晴朗炎熱，但午後對流發展明顯，今起一連3天大台北地區、北部及中部近山區要慎防大雷雨，下周二起將延伸至東部山區也會有較大雨勢。

溫度方面，他也說，未來一周各地平均為33至36度，北台灣及宜蘭地區高溫明顯超過中南部地區，中南部夜間至清晨低溫約25、26度，整體也很悶熱。下周二至周四偏西南風，東南部地區有焚風導致局部高溫顯著。

中央氣象局提供未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
中央氣象局提供未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供

高溫 大雷雨

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