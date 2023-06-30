今起3天午後慎防大雷雨 北部未來1周恐熱過中南部

中央氣象局表示，未來一周天氣單純，各地上午都是晴朗炎熱，北台灣及宜蘭地區高溫將超過中南部地區；午後對流發展明顯要留意較大雨勢，尤其今起一連3天大台北地區、北部及中部近山區要慎防大雷雨，下周二起將延伸至東部山區。

氣象預報員官欣平表示，今天、周末、下周一、周三轉西南風，東南部、南部地區及恆春半島有局部降雨，東南部地區清晨至上午也有零星雨，其他各地為多雲到晴天氣，平均溫度高，午後要留意對流發展。

官欣平指出，未來一周各地上午都是晴朗炎熱，但午後對流發展明顯，今起一連3天大台北地區、北部及中部近山區要慎防大雷雨，下周二起將延伸至東部山區也會有較大雨勢。