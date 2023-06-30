大雪山夜觀活動今年加碼辦理 親子難忘的暑期體驗

林務局每年都獲得熱烈報名的大雪山夜觀活動，今年加碼辦理。「林務局-森活情報站」臉書粉專說，天天都有專業的解說員帶大家乘著月光與動物邂逅，有可能是白面鼯鼠、山羊，或可愛又害羞的山羌，每天晚上都能探索到不一樣的風采，「等著你來挖掘最難忘的暑期體驗」。

大雪山夜觀活動自7月1日起至8月30日止，每天晚上7-9時舉辦。林務局說，費用部分，3歲以下免費，3至7歲每人150元，7歲以上每人300元。每梯次限30人。若下雨天活動則會取消。