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大雪山夜觀活動今年加碼辦理 親子難忘的暑期體驗

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
大雪山夜觀活動，有機會看到白面鼯鼠。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專
大雪山夜觀活動，有機會看到白面鼯鼠。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專

林務局每年都獲得熱烈報名的大雪山夜觀活動，今年加碼辦理。「林務局-森活情報站」臉書粉專說，天天都有專業的解說員帶大家乘著月光與動物邂逅，有可能是白面鼯鼠、山羊，或可愛又害羞的山羌，每天晚上都能探索到不一樣的風采，「等著你來挖掘最難忘的暑期體驗」。

雪山夜觀活動自7月1日起至8月30日止，每天晚上7-9時舉辦。林務局說，費用部分，3歲以下免費，3至7歲每人150元，7歲以上每人300元。每梯次限30人。若下雨天活動則會取消。

林務局說，於活動當日1個月前線上訂房（https://tsfs.forest.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=27）後一併報名。電話報名部分，如已先行訂房者，可致電向遊客中心（04-25877901）報名參加。

大雪山夜觀活動，專業的解說員帶大家乘著月光與動物邂逅。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專
大雪山夜觀活動，專業的解說員帶大家乘著月光與動物邂逅。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專

大雪 雪山 訂房

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