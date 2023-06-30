台東熱氣球嘉年華開幕 「Q版媽祖」升空

為期60天的台東國際熱氣球嘉年華今天清晨開幕，25顆球在「媽祖球」領軍下冉冉升空，璀璨台東縱谷天空。桃園市長張善政率團參加，吸取經驗同時推銷桃園。

清晨6時許，台東縣鹿野鄉永安村高台大草皮上，綠巨人球緩緩升空，緊跟著台北熊讚球、媽祖球升空，1顆接1顆，25顆五顏六色的熱氣球飄浮台東縱谷上空。

台東縣長饒慶鈴邀請張善政、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅一起搭熱氣球，從空中鳥瞰花東縱谷美景。許久未曾露面的愛心菜販陳樹菊也到場欣賞媽祖球。

張善政率領桃園市政府團隊參加開幕，並設置桃園館介紹桃園。他說，台東熱氣球嘉年華非常有特色，是台東每年有名招牌活動，吸引國內外遊客，桃園縣要打造觀光特色，因此藉這機會帶領市府團隊來參加，同時邀請遊客參加熱氣球後如有時間，歡迎到桃園。

饒慶鈴表示，希望透過這機會讓桃園和台東有更多的城市交流和互動，桃園是我國最重要的門面有國際機場，台東要爭取國際遊客到台東。

不過，今天的開幕人潮比往年少。交觀處長江慧卿研判可能受到這幾天台東下雨影響，遊客觀望，另一方面暑假明天才正式開始。台東縣旅館公會理事長高泉傑表示，這幾天的訂房率都有6、7成，可能因為今天很多學校才結業式，明天人潮就明顯增多，訂房率有8成。

他說，因為接下來有熱汽球嘉年華、月光海音樂會、最美星空音樂會，所以人潮開始湧現，7、8月訂房會越來越好。

「人山人海」熱氣球故鄉當地的鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭說，今天上午高台和飯店內都是遊客，飯店這2天的訂房都超過8成，接下來暑假開始，訂房率會維持在一定的水準。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，2023台灣國際熱氣球嘉年華從6月30日至8月28日共60天在台東鹿野高台登場，今年活動型態更突破以往，除了Q版媽祖熱氣球及連續3年創造粉紅泡泡旋風的「布農族HelloKitty球」外，更邀請line貼圖人偶「好想兔、啾啾妹及晴天P莉」助陣，總共今年會有超過50顆廣受大家喜愛的國內外熱氣球。