聖嬰年颱風多屬長命颱 賈新興：但跟侵台颱數多寡無關

強聖嬰要來了嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據NOAA預估，今年6至8月超過9成機率發展為聖嬰現象。並有將近84%的機率出現中等強度的聖嬰，即聖嬰指標超過1.0度，並有56%的機率成為強聖嬰（超過1.5度）。

賈新興說，根據過往全球年均溫的歷史狀況，當出現聖嬰年時，以全球來看確實容易出現高溫年。2016年全球均溫創新高，就是聖嬰年。但他表示，根據台灣13個平地站年均溫來看，台灣反而在反聖嬰年出現時容易出現高溫年，2020年台灣年均溫破紀錄就是反聖嬰年。

賈新興說，出現聖嬰年時，颱風生成位置遠離陸地，所以颱風強度偏強且生命期偏長，多屬長命颱。但出現反聖嬰年時，颱風生成位置接近陸地，所以颱風強度偏強且生命期偏短，多屬短命颱。

然而，賈新興表示，聖嬰和反聖嬰，跟侵襲台灣的颱風數多寡無關。仍需視颱風生成後大氣的導引氣流狀態而定。其次，出現聖嬰年容易出現暖冬，反聖嬰則容易出現冷冬；不過在暖化的推波助瀾下，台灣冬季就需視反聖嬰和暖化彼此拉扯的力道了。