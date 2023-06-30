快訊

才花百億整修！「第凡內早餐」蒂芙尼珠寶店發生火災

影／金門首間麥當勞今試營運 民眾排4小時搶頭香

熄燈四年！嘉市最後二輪戲院「新榮戲院」將拆除 建商買地建大樓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聖嬰年颱風多屬長命颱 賈新興：但跟侵台颱數多寡無關

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
在全球暖化的影響下，高溫、熱浪、乾旱、森林大火等，幾乎是每年必演的劇本。聖嬰現象造成全球多地乾旱，影響糧食收成。示意圖／美聯社
在全球暖化的影響下，高溫、熱浪、乾旱、森林大火等，幾乎是每年必演的劇本。聖嬰現象造成全球多地乾旱，影響糧食收成。示意圖／美聯社

強聖嬰要來了嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據NOAA預估，今年6至8月超過9成機率發展為聖嬰現象。並有將近84%的機率出現中等強度的聖嬰，即聖嬰指標超過1.0度，並有56%的機率成為強聖嬰（超過1.5度）。

賈新興說，根據過往全球年均溫的歷史狀況，當出現聖嬰年時，以全球來看確實容易出現高溫年。2016年全球均溫創新高，就是聖嬰年。但他表示，根據台灣13個平地站年均溫來看，台灣反而在反聖嬰年出現時容易出現高溫年，2020年台灣年均溫破紀錄就是反聖嬰年。

賈新興說，出現聖嬰年時，颱風生成位置遠離陸地，所以颱風強度偏強且生命期偏長，多屬長命颱。但出現反聖嬰年時，颱風生成位置接近陸地，所以颱風強度偏強且生命期偏短，多屬短命颱。

然而，賈新興表示，聖嬰和反聖嬰，跟侵襲台灣的颱風數多寡無關。仍需視颱風生成後大氣的導引氣流狀態而定。其次，出現聖嬰年容易出現暖冬，反聖嬰則容易出現冷冬；不過在暖化的推波助瀾下，台灣冬季就需視反聖嬰和暖化彼此拉扯的力道了。

賈新興說，出現聖嬰年隔年春季降雨易偏多，反聖嬰隔年春雨則易偏少。在全球暖化的影響下，高溫、熱浪、乾旱、森林大火等，幾乎是每年必演的劇本。至於極端降雨則複雜得多，需要針對案例進行歸因的研究。

賈新興在臉書表示，根據NOAA預估，超過9成機率今年6至8月發展為聖嬰現象。圖／取自賈新興臉書
賈新興在臉書表示，根據NOAA預估，超過9成機率今年6至8月發展為聖嬰現象。圖／取自賈新興臉書

反聖嬰 颱風 高溫

延伸閱讀

最近雨怎麼下 彭啟明、賈新興這麼說

夏至到風颱就出世？ 颱風何時可能來 賈新興這麼說

賈新興：7月21日前環境穩定不利降雨

雨要下到何時？ 賈新興：27日之後雨才會停

相關新聞

健保總額最高漲5%？醫改會：恐漲保費

衛福部四月推估明年健保總額預算，計算方式引發反彈，衛福部研議後維持舊制，確定明年健保總額成長率高推估為百分之五，低推估百...

午後雷陣雨熱區中北部為主 下周注意極端高溫

今天台灣受偏南風環境影響，周圍水氣仍較多，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，東南部地區位處迎風面，不時有局部短暫陣雨，其他...

高溫炎熱上看36度 吳德榮：午後強對流慎防大雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周日台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層...

反四接 民團反嗆學者「別為公部門擦脂抹粉」

多名學者與環保團體呼籲支持四接，反四接填海造陸守護外木山行動小組則指出，協和電廠應該一次改革到位，停止填海造地，直接轉型...

打擊噪音車 基北北桃暑期聯合稽查

桃園市環保局前天舉行「基北北桃環保交流合作平台」第2次會議，聚焦改裝車噪音管制議題。會後4縣市達成共識，將在暑假啟動基北...

新冠確診6成腦霧 中醫對症治療

新冠肺炎疫情壟罩全球3年，台灣累積破千萬確診人次，有六至七成的人仍持續有腦霧、久咳等長新冠症狀。中醫師公會全國聯合會理事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦