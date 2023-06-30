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午後雷陣雨熱區中北部為主 下周注意極端高溫

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
近期高溫炎熱，下周有38度以上極端高溫發生的機會，感受會比這一周再熱一些，外出活動務必做好防曬，預防熱傷害。本報資料照片
近期高溫炎熱，下周有38度以上極端高溫發生的機會，感受會比這一周再熱一些，外出活動務必做好防曬，預防熱傷害。本報資料照片

今天台灣受偏南風環境影響，周圍水氣仍較多，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，東南部地區位處迎風面，不時有局部短暫陣雨，其他各地天氣為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，特別是中北部山區有較明顯午後對流發展的機會。在山區活動小心午後雷雨的發生，適時躲避。

明後兩天台灣周圍仍是偏南風環境，但方俊元說，整體的風速較大，各地天氣多雲到晴，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨，降雨熱區仍是以中北部為主，並且有較大雨勢的可能，南部地區則是山區發展的對流雲系帶來局部降雨。

他表示，安排戶外活動也要多加小心天氣變化，特別是在山區的變化會較大，遇到打雷及開始下雨，就要盡快離開山谷溪水邊，在路上行走或移動也要適時進入建築物躲避雷擊。

方俊元表示，下周一開始到下周四，台灣受西南風影響，各地天氣為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，在清晨中南部地區有機會出現迎風面局部短暫陣雨。

不過，他說，比較需要留意的是，下周在西南風的環境下，各地的高溫會略微上升，普遍可以來到33-35度的高溫，並且在內陸近山區及局部背風區域有38度以上極端高溫發生的機會，感受會比這一周再熱一些，外出活動務必做好防曬，預防熱傷害。

高溫 防曬 大雷雨

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