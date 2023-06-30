高溫炎熱上看36度 吳德榮：午後強對流慎防大雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周日台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣多、大氣不穩定。迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生，並留意氣象局相關的特報。

吳德榮說，今天至周日各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。今天北部23至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至35度。

吳德榮表示，下周一至周四台灣附近轉為西南風，迎風面西南部清晨偶有局部短暫陣雨，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。下周二至周四北部、東半部因背風沉降或焚風效應，局部地區將出現38度以上的極端高溫。