徵文／7月主題「我一個人住」

單身家庭比率逐年增高，步入中年後，一個人獨居過活，或有毛小孩陪伴，日子自由愜意，但生病時的無助孤單，遇到人生重大抉擇時，也可能找不到人商量。在面對老病苦痛，或寂寞悲傷時，該如何自處呢？一個人的你是怎麼面對？歡迎分享經驗。

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